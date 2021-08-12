Нашли кинжал, принадлежавший представителю исчезнувшей цивилизации

На юге Индии в погребальной урне нашли древний клинок. Фото: smithsonianmag.com

В селе Контагай в штате Тамил Наду на юге Индии археологи нашли клинок древней цивилизации Килади.

Его обнаружили в захоронении. Исследования показывают, что в этом месте около 2,5 тыс. лет назад был город, сообщает Smithsonian Magazine.

Цивилизация, к которой принадлежал кинжал, была большой и процветающей. Неизвестно, почему она исчезла.

Клинок покрыт ржавчиной, но хорошо сохранилась деревянная рукоять. Он лежал внутри погребальной урны. В ней мог быть прах воина. Клинок длиной около 40 см. Из-за коррозии он сломался пополам.

Ученые говорят, что такой тип оружия использовали воины в период Сангама с III в. до н. е. до III в. н. е.

Артефакт передали на лабораторный анализ. Хорошо сохранившаяся деревянная часть позволит датировать находку с точностью до нескольких лет.

В ходе раскопок на территории захоронения обнаружили большое количество скелетов коров, быков, буйволов и коз. Это свидетельствует о развитии сельского хозяйства. Ученые раскопали остатки зданий с глиняными полами и кирпичными стенами. Внутри них обнаружили ямы. Они могут быть следами от столбов, которые поддерживали крышу.

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Другие находки свидетельствуют, что представители цивилизации Килади играли в настольные игры и писали на глиняных табличках и керамике. Использовали древний язык Тамил-Брахми.

В Индии археологи обнаружили древний идол Солнца. Его нашли во время раскопок на территории храма Баба Матешвар Дхам в районе Сахарса в штате Бихар. Идол высотой около 90 см. Вырезан из черного камня. В руках идола цветы лотоса.