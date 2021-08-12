Нашли кинжал, принадлежавший представителю исчезнувшей цивилизации

 
Ексклюзивы
1/5
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 459
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 576
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 810
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1422
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3087
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2385
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 7047
Фото
Все фото
17
20
4
8
26
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Видео
Все видео
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 459
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 153
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2457
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1755
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1422
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 288
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 13:55

Нашли кинжал, принадлежавший представителю исчезнувшей цивилизации

  Комментировать
Нашли кинжал, принадлежавший представителю исчезнувшей цивилизации
На юге Индии в погребальной урне нашли древний клинок. Фото: smithsonianmag.com

В селе Контагай в штате Тамил Наду на юге Индии археологи нашли клинок древней цивилизации Килади.

Его обнаружили в захоронении. Исследования показывают, что в этом месте около 2,5 тыс. лет назад был город, сообщает Smithsonian Magazine.

Цивилизация, к которой принадлежал кинжал, была большой и процветающей. Неизвестно, почему она исчезла.

Клинок покрыт ржавчиной, но хорошо сохранилась деревянная рукоять. Он лежал внутри погребальной урны. В ней мог быть прах воина. Клинок длиной около 40 см. Из-за коррозии он сломался пополам.

Ученые говорят, что такой тип оружия использовали воины в период Сангама с III в. до н. е. до III в. н. е.

Артефакт передали на лабораторный анализ. Хорошо сохранившаяся деревянная часть позволит датировать находку с точностью до нескольких лет.

В ходе раскопок на территории захоронения обнаружили большое количество скелетов коров, быков, буйволов и коз. Это свидетельствует о развитии сельского хозяйства. Ученые раскопали остатки зданий с глиняными полами и кирпичными стенами. Внутри них обнаружили ямы. Они могут быть следами от столбов, которые поддерживали крышу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В лесу нашли древние наскальные рисунки

Другие находки свидетельствуют, что представители цивилизации Килади играли в настольные игры и писали на глиняных табличках и керамике. Использовали древний язык Тамил-Брахми.

В Индии археологи обнаружили древний идол Солнца. Его нашли во время раскопок на территории храма Баба Матешвар Дхам в районе Сахарса в штате Бихар. Идол высотой около 90 см. Вырезан из черного камня. В руках идола цветы лотоса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли кинжал, принадлежавший представителю исчезнувшей цивилизации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 6894
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 6147
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 5697
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 5427
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
17
 Просмотров: 4635
История
Самолет взорвался и врезался в гору
Самолет взорвался и врезался в гору
 Просмотров: 693
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 2664
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
 Просмотров: 243
Украинские солдаты прибыли в Ирак
Украинские солдаты прибыли в Ирак
 Просмотров: 558
В небе столкнулись два пассажирских самолета
В небе столкнулись два пассажирских самолета
 Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
2
Крым затопило
Голосов: 189
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть