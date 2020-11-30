Нашли гробницы, которые разрисованы проклятиями

Археологи обнаружили 160 гробов с останками. Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

В Египте археологи нашли на некоторых гробницах в селе Саккара проклятия, написанные на стенах. Тексты с предупреждениями в человеческих гробницах были сдерживанием злоумышленников, которые могли осквернить места упокоения мумий.

За последние 3 месяца ученые обнаружили на этом месте 160 гробов с остатками, сообщает sciencealert.com.

"Раньше верили, если в гробницу войдет нечистая человек, тогда совет богов может наказать нарушителя и свернуть ему шею, как гусю", — говорит ученый Салима Икрам.

Это проклятие Саккары было найдено в гробнице Анхмахора, чиновника фараона, который жил более чем 4 тыс. лет назад, во времена 6-й династии Египта. Он был похоронен в мастабе - надземной гробнице в форме прямоугольного ящика. Подобные мастабы строили по всему Египту.

Проклятие, предназначенное для защиты Анхмахора предупреждает, что все, что нарушитель "может сделать против моей могилы, то же самое будет сделано и с вашей собственностью". Надпись также предупреждает о том, что Анхмахор знает секретные заклинания и магию, грозит наполнить "нечистых" злоумышленников "страхом перед привидениями".

Подобные проклятия предназначены для отпугивания грабителей могил, потому что гробницы в загробной жизни воспринимались как дома для умерших. Надписи на могиле Анхмахора еще и приветствуют тех, кто имеет чистые и мирные намерения, говоря, что он защитит их при дворе Осириса, властителя подземного царства Египта.

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