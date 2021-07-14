Нашли гробницу матери Александра Македонского

Гробницу для казненной матери Александра Македонского построили неподалеку от Пидны Фото: ancient-origins.net

Гробница Кориноса, расположенная в греческой префектуре Пиерия, может принадлежать матери Александра Македонского Олимпиаде Эпирской. К такому выводу пришел профессор археологии Афанасиос Бидас, который провел и представил собственное многолетнее исследование.

Ученый изучал македонские гробницы и надписи внутри них. До 2019 года собрал сведения о сотнях древних захоронений. Благодаря сравнениям сконцентрировал взгляд именно на гробнице Кориноса. Памятник расположен недалеко от древней Пидны - теперь село в Греции. Его длина составляет 22 м. Является крупнейшей македонской гробницей, обнаруженной на сегодняшний день. Бидас утверждает, что такое захоронение могло принадлежать только уважаемому человеку, сообщает Ancient Origins.

Археолог подчеркнул, что это не все доказательства. По архитектурному стилю предполагает, что гробницу построили в IV в. до н.э. Олимпиада жила в 375-316 гг. до н.э. Сама же гробница содержит три внутренние погребальные камеры, а внутри нашли мраморный сосуд-оссуарий, ориентированный на восток. Так хоронили только греческих женщин из царских семей.

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Также гробница Кориноса похожа по конструкции на большую усыпальницу, которую раскопали в египетском оазисе Сива. Ведущий археолог Лиана Сульваци считала, что именно там находится гробница Александра Македонского. Специалисты не исключают, что гробница Кориноса могла быть миниатюрной копией настоящей гробницы великого полководца.

Ученый также рассказал, что в 2019 году обнаружил три надгробные эпитафии, которые, по его мнению, являются весомым подтверждением того, что в гробнице находится прах Олимпиады. Одна из надписей рассказывает о памятнике Неоптолему, который стоял напротив гробницы Олимпиады. Он был царем Эпира и отцом женщины. Надпись также рассказала, что в то время между двумя гробницами "проходила большая центральная дорога".

Олимпиада Эпирская захватила власть в Македонии в 317 году до н.э. - через шесть лет после смерти сына. Однако правила она недолго. Уже весной 316 года до н.э., после семимесячной осады Пидны, женщина сдалась диадоху Кассандру. Он судил ее как предательницу и казнил. Позже сам стал царем Македонии. Бидас добавил, что ненависть Кассандра к Александру и его родственникам была хорошо известна. Он прямо или косвенно участвовал в убийствах престолонаследников.

Ранее ученый Греческого университета Аристотеля назвал причину смерти полководца Александра Македонского. Он уверен, что завоеватель умер от панкреонекроза. Установить болезнь профессору Томасу Герасимидису удалось благодаря симптомам. Их воссоздали на основе данных древних историков, в частности Клавдия Птолемея и Плутарха, передает Greek Reporter. Симптомы развились из желчекаменной болезни и пристрастию к алкоголю и жареной пище. Это были сильные боли в животе, лихорадка и ухудшение общего состояния. Болезнь длилась всего 14 дней. В первый день врачи вызвали рвоту и купали полководца в холодных ваннах. На второй день Александр снова выпил много вина и переел мяса. Впоследствии температура поднялась, появились желтуха и бред. 13 июня 323-го он умер от некроза поджелудочной железы.