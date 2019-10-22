Нашли город, где зародилась золотая лихорадка

Авантюристы искали загадочный город из золота в джунглях Латинской Америки сотни лет Фото: iflscience.com

Затерянный город мифической страны Эльдорадо обнаружили в горах Колумбии. Согласно легендам, земля была богатой на золото и драгоценные камни.

Исследователи использовали новейшую технологию под названием LIDAR. Устройство устанавливают на борту самолета. Оно видит сквозь заросли и создает подробную 3D-карту местности. На ней видно все рукотворные артефакты, пишет newsweek.

На вероятный город загадочной цивилизации указывает расположение находки в изолированном горном массиве Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, который простирается вдоль карибского побережья Колумбии. Именно здесь родились легенды о золоте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали дворец древнейшей европейской цивилизации

Считают, что город построили в 800 году представители древней цивилизации Тайрона. Народ покинул родину во времена испанского завоевания. По легенде испанцы встретились с людьми Тайрона и были поражены количеством золота, которое носили туземцы. С тех пор распространялись слухи о горном городе, полностью покрытом золотом. Золотая лихорадка унесла много жизней, но конкистадоры так и не нашли его.

Город удалось частично обнаружить мародерам и золотоискателям в 1972-м. Исследователи же испытывают трудности с дальнейшими поисками из-за непроходимости чащ и баз группировок, которые распространяют наркотики.

Фернандо Кортес (1485-1547) причалил 21 апреля 1519 года на побережье Мексики. Испанский конкистадор завоевал Мексику и уничтожил цивилизацию ацтеков. Захваченные ацтекские сокровища военачальник отправил в Испанию.