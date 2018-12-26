Нашли форт древнего завоевателя

Нашли военную базу персов. Фото: Википедия

На севере Израиля археологи нашли поселение, которое использовал персидский царь Камбиз II во время завоевания Египта.

В наши дни на месте этого поселения в долине Акко расположен холм Тель Кейсан, сообщает Haaretz.

Во время раскопок археологи нашли большое количество органического мусора и остатков керамических изделий, которые использовали для приготовления пищи. Часть этой керамики изготовили в Финикии, которую контролировали персы. Часть была импортирована из Греции, преимущественно из Афин. В армии персов во время египетской кампании было много греческих наемников. Завоеватели использовали корабли финикийцев.

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По мнению ученых, эти находки свидетельствуют, что Тель Кейсан мог быть персидской базой во время вторжения в Египет.

Персидская армия находилась в соседних поселениях, расположенных на месте нынешних городов Хайфа и Акко.

Археологи во время раскопок на месте древнего святилища в Турции обнаружили каменный контейнер, на котором написано таинственное заклинание.