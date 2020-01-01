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среда, 01 января 2020 23:13

Нашли дворец древней цивилизации

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Нашли дворец древней цивилизации
В Мексике нашли древний дворец. Фото: INNA

В Мексике археологи обнаружили дворец цивилизации майя.

Дворец существовал 1 тыс. лет назад в древнем городе Кулуба, сообщает Национальный институт антропологии и истории.

Здание имело высоту 6 м, длину 55 м и ширину 15 м.

Дворец обнаружили в лесном массиве Кулуба. Археологи пытаются защитить его от ветра и солнечного повреждения.

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Археологи обнаружили алтарь, остатки двух жилых зданий и круглое сооружение, которое могло быть печью.

В Израиле археологи нашли семейное захоронение. На территории древнего финикийского города Ахзив обнаружили некрополь с телами двух взрослых и одного ребенка.

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