Нашли дворец древней цивилизации

В Мексике нашли древний дворец. Фото: INNA

В Мексике археологи обнаружили дворец цивилизации майя.

Дворец существовал 1 тыс. лет назад в древнем городе Кулуба, сообщает Национальный институт антропологии и истории.

Здание имело высоту 6 м, длину 55 м и ширину 15 м.

Дворец обнаружили в лесном массиве Кулуба. Археологи пытаются защитить его от ветра и солнечного повреждения.

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