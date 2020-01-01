Нашли дворец древней цивилизации

В Мексике археологи обнаружили дворец цивилизации майя.
Дворец существовал 1 тыс. лет назад в древнем городе Кулуба, сообщает Национальный институт антропологии и истории.
Здание имело высоту 6 м, длину 55 м и ширину 15 м.
Дворец обнаружили в лесном массиве Кулуба. Археологи пытаются защитить его от ветра и солнечного повреждения.
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