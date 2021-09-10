 
Ексклюзивы
1/5
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
1 Просмотров: 10818
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 648
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 396
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 3096
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 360
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 531
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 279
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1881
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 270
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 792
Фото
Все фото
1
9
20
19
8
Нашли древнюю каменную бабу
Нашли древнюю каменную бабу
В канализации нашли убежище евреев периода Второй мировой
В канализации нашли убежище евреев периода Второй мировой
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
Костел Святого Николая был складом, &quot;глушилкой&quot; и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Видео
Все видео
На 100-летие первого искусственного голода в Украине ученые определили корректное количество жертв
На 100-летие первого искусственного голода в Украине ученые определили корректное количество жертв
Представили новые доказательства преступлений коммунистов в Украине
Представили новые доказательства преступлений коммунистов в Украине
Создали фильм об ключевом событии истории Украины
Создали фильм об ключевом событии истории Украины
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В польскую армию ушли служить 120 тыс. украинцев
В польскую армию ушли служить 120 тыс. украинцев
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2601
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1449
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1242
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 468
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
10 сентября 2021
Просмотров: 54
Картоплиння
Вони все йдуть і йдуть, вишивані першовересневі школярі. Я наслухаюся. У вуличному просторі завжди нашорошую вуха, як локатори. Поготів, коли бачу ...
пятница, 10 сентября 2021 18:03

Нашли древнюю каменную бабу
1

  Комментировать

В Днепре нашли древнего идола
Фото: dnepr.info

В Днепре археологи обнаружили каменную бабу. Ей 4 тыс. лет.

Она была частью большого кургана. Затем оказалась на поле, сообщает dnepr.info.

Фигуру прибавят в коллекцию Днепровского исторического музея им. Дмитрия Яворницкого. Там есть уже 102 такие бабы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Князья разбили половцев на Днепре

Большинство идолов в коллекции это половецкие бабы XII-XIII вв.

Каменного идола XII-XIII вв. нашли в райцентре Магдалиновка Днепропетровской области. Статуя высотой более 2 м изображает воина кочевого племени половцев. Жили в те времена на территории современной Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли древнюю каменную бабу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Издали распоряжение о переводе украинского языка на латиницу

На комика завели уголовное дело

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 32833
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
4
 1 Просмотров: 13401
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
31
 1 Просмотров: 10827
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
 Просмотров: 7857
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
7
 Просмотров: 6426
История
В Украине нашли кости динозавра
В Украине нашли кости динозавра 1 Просмотров: 198
Издали распоряжение о переводе украинского языка на латиницу
Издали распоряжение о переводе украинского языка на латиницу
 1 Просмотров: 1287
На комика завели уголовное дело
На комика завели уголовное дело
 Просмотров: 387
В гробнице нашли каменные сферы неизвестного назначения
В гробнице нашли каменные сферы неизвестного назначения Просмотров: 495
Колокольню Софийского собора будут реставрировать
Колокольню Софийского собора будут реставрировать Просмотров: 126
Больше всего комментируют
7
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
6
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
5
Магучих объяснила очередное фото с россиянкой
5
Украинская армия может освободить Донецк и Луганск - секретарь СНБО
4
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
Голосов: 19
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть