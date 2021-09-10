Нашли древнюю каменную бабу

Фото: dnepr.info

В Днепре археологи обнаружили каменную бабу. Ей 4 тыс. лет.

Она была частью большого кургана. Затем оказалась на поле, сообщает dnepr.info.

Фигуру прибавят в коллекцию Днепровского исторического музея им. Дмитрия Яворницкого. Там есть уже 102 такие бабы.

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Большинство идолов в коллекции это половецкие бабы XII-XIII вв.

Каменного идола XII-XIII вв. нашли в райцентре Магдалиновка Днепропетровской области. Статуя высотой более 2 м изображает воина кочевого племени половцев. Жили в те времена на территории современной Украины.