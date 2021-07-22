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четверг, 22 июля 2021 13:21

Нашли древний перстень с изображением богини

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Нашли древний перстень с изображением богини
Последний раз ювелирные изделия в Акре находили 10 лет назад Фото: Виктор Коротаев

Во время незаконных раскопок древнегреческой колонии Акра в оккупированном Крыму обнаружили кольцо с изображением богини Афродиты, смотрящейся в зеркало.

"На перстне, который стал одной из наиболее интересных находок этого сезона, изображена так называемая "Афродита с зеркалом": женщина на корточках, держащая круглый предмет. На голове, вероятно, что-то наподобие чепца. Видно, что фигура у нее женственная: нет "кубиков" на животе или еще чего-то подобного. Потому что греки ценили не худышек, а именно такие естественные фигуры с плавными линиями", - рассказала научный сотрудник Эрмитажа Елена Арсентьева, сообщает агентство ТАСС.

Такие перстни выполняли роль личной подписи или печати.

Находка редкая, ведь последний раз хоть какое-то ювелирное изделие находили в Акре около 10 лет назад.

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Ранее в Инкерманской долине оккупированного Крыма археологи раскопали могильник Киль-Дере 1, обнаруженный еще в 2018 году. Нашли много человекообразных каменных надгробий и стел римского времени.

По предположениям ученых, могильник действовал в II-IV в. Однако его нашли уже разграбленным. Из 232 захоронений уцелели только 14. Несмотря на это, находку назвали самой большой коллекцией каменных статуй позднескифской культуры.

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