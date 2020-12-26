В Крыму оккупанты раскопали древнюю винодельню

В Керчи нашли древнюю винодельню. Фото: rg.ru

Во время незаконных раскопок в оккупированном Крыму археологи нашли винодельню на месте античного города Парфения.

Ученые нашли резервуары для виновного сусла и давильную площадку.

"Это далеко не единственная находка такого рода на Керченском полуострове, но она уникальна для этого места. Парфения вообще мало исследована, а винодельня дает представление об экономике этого города. Надо понимать, что вблизи были и виноградники, из ягод которых делалось вино", - рассказал руководитель экспедиции Сергей Соловьев.

Через территорию городища прокладывают водопровод. Строители уже частично повредили комплекс памятника.

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Здесь обнаружили остатки жилых зданий, фрагменты различной черепицы и керамики, металлические предметы быта.

"Этот комплекс и само городище, безусловно, достойны дальнейшего более детального изучения, музеефикации и привлечения сюда туристов", - сказал Соловьев.

Во время незаконных раскопок на мысе Хрустальном в Севастополе обнаружили большую гончарную мастерскую IV-III веков до нашей эры с печами для обжига и фрагментами керамики.