Нашли древнейшие в Европе следы человека

Автор: dailymail.co.uk Древнейшие в Европе следы человека нашли в Великобритании

Исследователи обнаружили древнейшие следы человеческого существа в Европе на пляже Норфолка в Великобритании. Отпечаток оставил первобытный человек 950 тыс. лет назад.

Ученые убеждены, что след принадлежал человеку вида Homo Antecessor - человеку-предшественнику. Его считают более развитым чем Homo Erectus - человека прямоходящего. Взрослые особи весили около 80 кг и имели рост до 1,7 м, сообщает The Daily Mail.

Размеры их мозга были меньше, чем у современного человека. Не смотря на это, они умели делать простейшие инструменты и, вероятно, использовали собственный символический язык. Об этом свидетельствуют примитивные каменные орудия, которые нашли рядом со следами. Их использовали для лущения древних морских существ.

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До сих пор, древнейшими отпечатками человеческого существа в Европе считали следы найдены на вулкане неподалёку муниципалитета Роккамонфина в Италии. Их возраст составляет около 350 тыс. лет. Древнейшие человеческие отпечатки в истории нашли в Танзании, их возраст - 3,5 млн лет. Оставила их группа австралопитеков.

Археологи центра Джокьякарта обнаружили останки древнейшего Homo erectus - человека прямоходящего в центральной части острова Ява, Индонезия. Возраст находки 1,8 млн лет, что превышает возраст ныне известного древнейшего Сангиранского человека на 300 тыс. лет.