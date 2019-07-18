Нашли древнейшие в Европе следы человека

 
Ексклюзивы
1/5
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1719
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 594
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 936
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 693
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 720
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 675
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3141
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1467
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 927
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Фото
Все фото
6
25
6
8
14
Как жилось в советском летнем лагере - подборка фото
Как жилось в советском летнем лагере - подборка фото
Плуги, олени и кукуруза - как выглядели американские гербы XIX в.
Плуги, олени и кукуруза - как выглядели американские гербы XIX в.
В украинском крепости нашли остатки мечети
В украинском крепости нашли остатки мечети
Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
Показали украшения, которые богачи использовали для домов в древности
Показали украшения, которые богачи использовали для домов в древности
Видео
Все видео
Реставрируют трамвайные остановки, которым более 100 лет
Реставрируют трамвайные остановки, которым более 100 лет
Раскопали украинскую церковь XII века
Раскопали украинскую церковь XII века
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 720
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1800
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 927
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2610
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
1 Просмотров: 2295
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
четверг, 18 июля 2019 14:22

Нашли древнейшие в Европе следы человека

  Комментировать
Автор: dailymail.co.uk
  Древнейшие в Европе следы человека нашли в Великобритании
Древнейшие в Европе следы человека нашли в Великобритании

Исследователи обнаружили древнейшие следы человеческого существа в Европе на пляже Норфолка в Великобритании. Отпечаток оставил первобытный человек 950 тыс. лет назад.

Ученые убеждены, что след принадлежал человеку вида Homo Antecessor - человеку-предшественнику. Его считают более развитым чем Homo Erectus - человека прямоходящего. Взрослые особи весили около 80 кг и имели рост до 1,7 м, сообщает The Daily Mail.

Размеры их мозга были меньше, чем у современного человека. Не смотря на это, они умели делать простейшие инструменты и, вероятно, использовали собственный символический язык. Об этом свидетельствуют примитивные каменные орудия, которые нашли рядом со следами. Их использовали для лущения древних морских существ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли остатки самого древнейшего человека в Европе

До сих пор, древнейшими отпечатками человеческого существа в Европе считали следы найдены на вулкане неподалёку муниципалитета Роккамонфина в Италии. Их возраст составляет около 350 тыс. лет. Древнейшие человеческие отпечатки в истории нашли в Танзании, их возраст - 3,5 млн лет. Оставила их группа австралопитеков.

Археологи центра Джокьякарта обнаружили останки древнейшего Homo erectus - человека прямоходящего в центральной части острова Ява, Индонезия. Возраст находки 1,8 млн лет, что превышает возраст ныне известного древнейшего Сангиранского человека на 300 тыс. лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли древнейшие в Европе следы человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Пожар уничтожил полгорода

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 140718
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 30270
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 21673
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 15165
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин Просмотров: 12130
История
Снесли памятник Жукову
Снесли памятник Жукову 1 Просмотров: 477
Реставрируют трамвайные остановки, которым более 100 лет
Реставрируют трамвайные остановки, которым более 100 лет
 Просмотров: 171
В пещере нашли жертвенник с предметами культа
В пещере нашли жертвенник с предметами культа Просмотров: 783
Выставили на показ скафандр, в котором космонавт ходил по Луне
Выставили на показ скафандр, в котором космонавт ходил по Луне Просмотров: 72
Пожар уничтожил полгорода
Пожар уничтожил полгорода
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах увольнения военных
3
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
2
Конституционный суд признал декоммунизацию законной
Голосов: 109
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua