Нашли древнейшие доказательства сожжения трупов

Знайшли найдавніші докази спалення трупів

Во время раскопок на севере Израиля на неолитическом участке Бейсамун археологи обнаружили древнюю погребальную яму.

Ее использовали для кремации трупов, сообщает Phys.org.

В яме нашли останки человека с признаками умышленного сожжения в рамках похоронной практики.

Находки были датированы периодом между 7013 и 6700 годами до нашей эры. Это делает их самым старым известным примером кремации в истории человечества.

Кремированный человек был юношей 20-25 лет. Его смертельно ранили кремниевой стрелой. Микроскопические остатки растений, найденные внутри костра, вероятно, использовались в качестве топлива.

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Это свидетельствует, что тело намеренно сожгли. Ранняя кремация приходится на важный переходный период в погребальной практике на Ближнем Востоке. Изменение практики похорон может также означать изменение ритуалов и значимость умершего в обществе.

У Мариуполя Донецкой области археологи раскопали курган возрастом 5 тыс. лет. Исследователи нашли 9 захоронений эпохи ранней бронзы. Предполагают, что это предки киммерийцев.