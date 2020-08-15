Нашли древнейшие доказательства сожжения трупов

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 423
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2007
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1737
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 513
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1305
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 882
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1476
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18873
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
12
5
4
8
3
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Копья и сбруя - показали находки украинских курганов
Копья и сбруя - показали находки украинских курганов
Владимир Самойленко развлекал гостей на свадьбе Ивана Франко игрой на бубне
Владимир Самойленко развлекал гостей на свадьбе Ивана Франко игрой на бубне
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
Видео
Все видео
Хип-хоп и анимация - создали ролик, который развенчивает мифы об Одессе
Хип-хоп и анимация - создали ролик, который развенчивает мифы об Одессе
Раскопали курган предков киммерийцев
Раскопали курган предков киммерийцев
Реставраторы спасли икону XVII в.
Реставраторы спасли икону XVII в.
Мужчина случайно откопал меч, которому 3 тыс. лет
Мужчина случайно откопал меч, которому 3 тыс. лет
Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре
Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1602
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 882
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1764
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 387
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
воскресенье, 16 августа 2020 01:13

Нашли древнейшие доказательства сожжения трупов

  Комментировать
Нашли древнейшие доказательства сожжения трупов
Знайшли найдавніші докази спалення трупів

Во время раскопок на севере Израиля на неолитическом участке Бейсамун археологи обнаружили древнюю погребальную яму.

Ее использовали для кремации трупов, сообщает Phys.org.

В яме нашли останки человека с признаками умышленного сожжения в рамках похоронной практики.

Находки были датированы периодом между 7013 и 6700 годами до нашей эры. Это делает их самым старым известным примером кремации в истории человечества.

Кремированный человек был юношей 20-25 лет. Его смертельно ранили кремниевой стрелой. Микроскопические остатки растений, найденные внутри костра, вероятно, использовались в качестве топлива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украшения и оружие - археологи наткнулись на древние захоронения

Это свидетельствует, что тело намеренно сожгли. Ранняя кремация приходится на важный переходный период в погребальной практике на Ближнем Востоке. Изменение практики похорон может также означать изменение ритуалов и значимость умершего в обществе.

У Мариуполя Донецкой области археологи раскопали курган возрастом 5 тыс. лет. Исследователи нашли 9 захоронений эпохи ранней бронзы. Предполагают, что это предки киммерийцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли древнейшие доказательства сожжения трупов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 60248
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
11
 Просмотров: 44939
Кличко вызвал на бой Маскаева
Кличко вызвал на бой Маскаева
 Просмотров: 14796
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
4
 Просмотров: 12069
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
13
 Просмотров: 7902
История
Актриса получила смертельные ожоги на съемочной площадке
Актриса получила смертельные ожоги на съемочной площадке
 Просмотров: 2808
Над священной книгой работали 5 лет
Над священной книгой работали 5 лет
 Просмотров: 468
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
12
 Просмотров: 3150
Нашли ложа, на которых спали более 200 тыс. лет назад
Нашли ложа, на которых спали более 200 тыс. лет назад Просмотров: 414
В Канаде признали геноцид цыган
В Канаде признали геноцид цыган Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
3
Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране
3
Зеленский просит парламент собраться ради минималки
3
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
Голосов: 1465
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua