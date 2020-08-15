Нашли древнейшие доказательства сожжения трупов

Во время раскопок на севере Израиля на неолитическом участке Бейсамун археологи обнаружили древнюю погребальную яму.
Ее использовали для кремации трупов, сообщает Phys.org.
В яме нашли останки человека с признаками умышленного сожжения в рамках похоронной практики.
Находки были датированы периодом между 7013 и 6700 годами до нашей эры. Это делает их самым старым известным примером кремации в истории человечества.
Кремированный человек был юношей 20-25 лет. Его смертельно ранили кремниевой стрелой. Микроскопические остатки растений, найденные внутри костра, вероятно, использовались в качестве топлива.
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Это свидетельствует, что тело намеренно сожгли. Ранняя кремация приходится на важный переходный период в погребальной практике на Ближнем Востоке. Изменение практики похорон может также означать изменение ритуалов и значимость умершего в обществе.
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