Нашли древнее поселение с домами уникальной формы

В Китае раскопали древнее поселение. Фото: politeka.net

Археологи обнаружили в провинции Шаньси на севере Китая руины жилых домов.

Поселение датируется возрастом от 5 тыс. до 7 тыс. лет, сообщает Xinhua.

Археологи обнаружили руины группы пятиконечных домов Яншао периода неолита. Обнаружили ячейки овальной формы и фрагменты гончарных изделий.

Самое большое здание занимало площадь 137 кв. м, диаметр очага составлял от 1,4 м до 1,7 м.

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Одни исследователи предполагают, что в этом здании вождь поселения проводил ритуалы. Другие эксперты не согласны с этим утверждением. Говорят, что найденные образцы керамики не соответствуют стандартам для древних ритуалов.

Культура Яншао возникла в среднем течении Хуанхэ 5000-7000 лет назад.

Археологи обнаружили 9 керамических сосудов возрастом около 5 тыс. лет в провинции Хэнань, Китай. Их использовали для астрономических наблюдений. Ученые утверждают, что это самая древняя находка из всех, которые встречались в Восточной Азии.