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пятница, 15 января 2021 13:05

Нашли документ, который указывает на украинскость Одессы

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Историк Александр Бабич опубликовал советский документ, где родным языком в Одессе указан украинский.

"Нашел у себя в архиве. 1923 год. Cам фотографировал", - написал он в Facebook.

В документе советским милиционерам предписывают принимать письма от граждан на украинском языке.

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"Недалеко то время, когда вся внутренняя переписка на Украине будет вестись на своем языке, и нам всем надо быть к этому готовым, изучив теперь же украинский язык", - говорится в приказе.

Автор: Facebook/Aleksander Babich
  Опубликовали документ, который касается украинского языка
Опубликовали документ, который касается украинского языка

16 января 2021 года вступает в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отныне все работники сферы обслуживания должны пользоваться украинским языком.

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