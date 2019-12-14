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Нашли ценную статую фараона

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Нашли ценную статую фараона
Нашли статую Рамзеса II. Фото: mosaiquefm.net

В Египте археологи обнаружили верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II.

Ее нашли в районе Мит Рахина в Гизе недалеко от храма бога Птаха, сообщает "Урядовий кур'єр".

"Обнаруженная верхняя часть редкой статуи Рамзеса II из розового гранита в виде "Ка", который символизирует силу, жизнеспособность и скрытую душу", - рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Ранее находили похожую статую одного из фараонов III династии. Она была сделана из дерева.

Фрагмент статуи имеет высоту 105 см, ширину 55 см.

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Статую обнаружили на частной территории. Ее хозяин тайно проводил раскопки. Его задержала туристическая полиция в начале декабря. Статую будут реставрировать в музее под открытым небом.

В Египетском музее открыли саркофаги художника Сеннеджема и его жены Юнеферти. Они жили в период правления Рамзеса II - более 3,4 тыс. лет назад.

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