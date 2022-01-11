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пятница, 14 января 2022 08:20

Нашли ценную скульптуру на месте дома Нерона

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Нашли ценную скульптуру на месте дома Нерона
Скульптура изображает отчаянные усилия героя освобождаться от чудовищ. Ее можно увидеть в музее Ватикана. Фото: Musei Vaticani

В Риме 14 января 1506 года нашли скульптуру "Лаокоон и его сыновья". Работа Гагесандроса и Атанадороса из Родоса изготовлена ​​из мрамора, это копия статуи I ст. до нашей эры. е. Оригинал не сохранился.

Римская копия была найдена под землей в остатках Золотого дома Нерона. Этот участок принадлежал владельцу виноградников. Скульптуру выкопал случайно на глубине 4 м. Считается мраморной копией второй половины I века до н. из оригинала, выполненного в бронзе в 200 году до н. е.

Папа Римский Юлий II сразу же послал туда архитектора Джулиано да Сангало и скульптора Микеланджело Буонарроти. Они подтвердили подлинность находки. Уже в марте 1506 передают скульптурную группу Папе в Ватикан. Усложненная композиция стала предметом увлечения художников эпохи маньеризма и породила моду на сложно закрученные в вихревом движении изображения человеческого тела.

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Сюжет о Лаокооне известен из преданий о Троянской войне римского поэта Вергилия. Жрец Лаокоон подвергся наказанию богов. Они послали на него и его сыновей огромных змей. Скульптура изображает отчаянные усилия героя освобождаться от чудовищ. Греческое искусство изображало смерть в борьбе.

Правая рука Лаокоона отсутствовала. В 1905 году археолог Людвиг Поллак узнал оригинальную руку в магазине римского каменщика. Он подарил ее Ватикану. Скульптуру реставрировали. Ее можно увидеть в музее Ватикана.

Итальянский скульптор Микеланджело Буонарроти 13 сентября 1501 получил заказ на статую библейского персонажа Давида. За три года скульптор создал колоссальную фигуру высотой 5,17 м. В 1873 статую перенесли во Флорентийскую академию искусств, где она находится до сих пор.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
января

Нашли ценную скульптуру на месте дома Нерона

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