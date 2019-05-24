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суббота, 25 мая 2019 08:20

Народ сбросил власть и создал Большую хунту

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Народ сбросил власть и создал Большую хунту
Майская революция. Картина Х. М. Бланеса

В Буэнос-Айресе состоялась Майская революция 25 мая 1810 года, с которой начался процесс образования государства Аргентина.

Американские колонии начали боротися за независимость. Лозунг "Свобода, равенство, братство" был очень популярен в тогдашней молодежи испанских колоний, как и другие либеральные идеи. Экономика и управление вице-королевства Рио-де-ла-Плата в то время были монополизированы Испанией, значительно сдерживало развитие колонии. С 1808 Испания была оккупирована войсками Наполеона.

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В Буэнос-Айресе легитимность вице-короля Бальтасара Идальго де Сиснероса оказалась под вопросом. Муниципальный совет вынес решение, согласно которому Сиснерос должен был уйти в отставку и передать все полномочия муниципалитету к созданию парламента. Он назван временным президентом и главнокомандующим войск, что вызвало возмущение народа, которое вылилось в протесты на центральной площади Буэнос-Айреса и восстание армии.

25 мая было объявлено об окончательной отставке вице-короля и формирования временного правительственного органа - Первой хунты. Хотя было фактически сброшено власть Испании, в политических целях Первая хунта официально не объявляла этого до 1816 года.

Английская королева Елизавета I приказала заточить в тюрьму бывшую шотландскую правительнице Марию Стюарт 19 мая 1568-го. В 1542 году Марии было всего шесть дней и она заняла шотландский трон после смерти своего отца короля Якова V.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
мая

Народ сбросил власть и создал Большую хунту

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