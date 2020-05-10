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понедельник, 11 мая 2020 10:11

Напечатали "Алмазную сутру"

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Напечатали &quot;Алмазную сутру&quot;
Монахи напечатали "Алмазную сутру" ради распространения буддизма среди людей Фото: wikipedia

Китайский монах Ван Цзе изготовил "Алмазную сутру" 11 мая 868 года. Она является первой из точно датированных и второй печатной работой в истории.

Свиток сохраняет основной буддийский текст раннего периода махаяны - Великой колесницы. Его составили в III - IV вв. н.э. Указанны преимущественно высказывания Будды Шакьямуни, описываются поведение, речь и образ мыслей тех, кто встал на путь бодхисаттв - просветленных, которые решили стать буддой.

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Впервые свиток нашел археолог Марк Стейн во время своей экспедиции в Китай в 1906-1908 годах. Он выкупил его у монаха в пещерах Могао провинции Ганьсу, где хранилась огромная библиотека рукописей. В конце 4,8-метрового свитка было написано: "С благоговением сделано для всеобщего бесплатного распространения Ван Цзе по поручению его родителей в 15-м числе 4-й луны года Сяньтун - то есть 11 мая 868 года"

Одним из древнейших печатных произведений считают сутру Дхарани. Ее напечатали до 704 года. Для печатания использовали клише, изготовленные из дерева.

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Дата
11
мая

Напечатали "Алмазную сутру"

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