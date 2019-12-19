"Нам говорят замечательные речи, а готовят удар в спину"

Делегаты Всеукраинского съезда советов выразили полное доверие Центральной Раде Фото: cultural.avro.org.ua

Всеукраинский съезд советов завершился в Киеве 19 декабря 1917-го. На нем большевики стремились установить советскую власть в Украине и переформатировать ее центральную власть. Однако, почти 2 тыс. делегатов съезда поддержали Центральную Раду и ее политику.

На съезде подняли вопрос об отношении к Украинской Центральной Раде; о политике большевистского правительства в отношении Украины; о ноте Украинской Центральной Рады в ответ на ультиматум Совнаркома.

"Нам говорят чудесные речи, а за спиной готовят поход против нас. Генеральный секретариат имеет точные сведения, что большевики готовят Украинской народной республике удар в спину", - сообщил Симон Петлюра.

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Поняв что не смогут влиять на съезд, возмущенные большевики во главе с Владимиром Затонским переехали в Харьков. Там проходил III съезд Советов Донецкого и Криворожского бассейнов. Через 6 дней около 200 делегатов провозгласили создание Украинской Народной Республики Советов и признали ее частью Советской России. В противовес Генеральному Секретариату ЦР, создали марионеточное правительство Народный Секретариат. Это позволило России реализовать ультиматум и начать вторжение в Украину.

17 декабря 1917 Украинская Центральная Рада получила правительственную телеграмму из Петрограда от Совета Народных Комиссаров. Правительство Советской России признало УНР. Большевики признали право Украины отделиться немедленно, без ограничений и безусловно. В то же время они выдвинули к Центральной Раде требование пропустить большевистские войска на Южный фронт для борьбы с белогвардейским генералом Алексеем Калединым и не пропускать белогвардейские войска, движущиеся на Дон и Урал. В случае невыполнения ультиматума большевики угрожали объявить войну УНР.