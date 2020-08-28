Находка века - обнаружили клад сребреников киевских князей с трезубцем

Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov

В Городницах Житомирской обл. началась передача клада сребреников князей Владимира Святого и Святополка Ярополковича.

"Вчера поздно вечером со мной вышли на связь знакомые знакомых и сказали, что при совершенно бытовых обстоятельствах были найдены эти монеты. С первых слов мы пришли к общему согласию - эта находка столетия должна, по закону, быть передана государству", - сообщил в Facebook научный сотрудник Института истории Украины НАН Александр Алферов.

Обнаружили 32 монеты. Они датируются 1000-1019 годами. На монетах изображены трезубец Владимира и двузубец Святополка.

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Историк назвал находку Городницким сокровищем.

На территории усадьбы-музея Старый Минск вблизи столицы Беларуси нашли 2 обломка горшков с трезубцем князя Всеслава Брячиславича Чародея.