Национал-коммунисты переиграли диссидентов - историк

Олег Бажан: "В момент когда украинское общество находилось в состоянии эйфории от достаточно легкого получения независимости Украины, партноменклатура беспрепятственно обменивал власть на богатства и капитал". Фото: "Цензор.нет"

Украинские диссиденты в 1960-1980-х годах больше всего занимались критикой существующего строя. С провозглашением независимости Украины они не предложили четкой программы реформ.

"Некоторые сетуют, что в начале государственно пути у нас не оказалось украинского Гавела (лидер Бархатной революции в Чехословакии и первый президент Чехии Вацлав Гавел - Gazeta.ua). Если бы к власти в 1991 году пришел Вячеслав Чорновил, размышляют другие, то история, вероятно, пошла бы по-другому. На самом деле национал-коммунисты сумели переиграть диссидентов и строили общество, которое базировалось на автократии", - считает историк Олег Бажан, передает "Цензор.нет".

Партийные деятели в 1980-е стали позиционировать себя национал-коммунистами.

"Хотя многих таких смельчаков попросту лишали партийного билета. Но по идеологии все было нацелено на сохранение наработок советского времени. Да и сам Кравчук в 90-х годах по такому принципу стал национал-коммунистом. Как знаем, суверен-коммунисты отдали большинство голосов за Акт провозглашения независимости Украины. От "бархатных революций" были заоблачные ожидания. Это одна из причин, почему сегодня в Польше и Венгрии у власти популисты", - говорит историк.

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"Украинская партийная элита в начале 1990-х годов вовремя сориентировалась, позаимствовав идеологию национал-демократических сил. В момент, когда украинское общество находилось в состоянии эйфории от достаточно легкого получения независимости Украины, партноменклатура беспрепятственно обменивала власть на богатства и капитал", - считает Бажан.

28 ноября 1970-го погибла 41-летняя Алла Горская - художница, соорганизатор протестов против арестов шестидесятников. Она дружила с Василием Стусом, Евгением Сверстюком, семьей Светличных, Вячеславом Чорновилом. Не признавала ограничений в творчестве, свободе слова и мысли.