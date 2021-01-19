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вторник, 19 января 2021 11:31

Начался суд над правозащитниками

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Начался суд над правозащитниками
Начались суды над арестованными в 1965-м украинскими диссидентами Фото: dna.court.gov.ua

19 января 1966 года начались судебные процессы над 20-ю участниками украинского диссидентского движения. Проходили одновременно в Луцке, Тернополе, Львове и Ивано-Франковске.

На скамье подсудимых оказались литературовед Иван Светличный, писатель Михаил Осадчий, переводчик Богдан Горынь, основатель Львовского клуба творческой молодежи "Пролисок" Михаил Горынь, языковед Святослав Караванский, историк Валентин Мороз, художник Афанасий Заливаха и другие правозащитники. Всех обвиняли в антисоветской агитации и пропаганде.

Суды проходили в закрытой форме, что нарушало Конституцию УССР. На одно из заседаний пригласили журналиста и диссидента Вячеслава Чорновила. Он раздал подсудимым букеты подснежников. Такой поступок назвали хулиганством и назначили ему 15 суток ареста.

В итоге почти все осужденные получили различные сроки наказания, отбывать которые должны были в советских лагерях. Лишь Ивана Светличного отпустят на свободу 30 апреля 1966 года из-за недостатка улик.

В 1967-м Вячеслав Чорновил составит сборник материалов "Горе от ума. Портреты двадцати "преступников", где соберет биографии узников, образцы произведений, за которые их преследовали, и письма из заключения.

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Премьера фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" состоялась 4 сентября 1965-го в Киеве. Украинские диссиденты Иван Дзюба, Василий Стус и Вячеслав Чорновил призвали зал встать и выразить протест против массовых арестов.

Часть публики поддержала призыв, но большинство граждан отреагировали с возмущением и призвали мужчин к порядку. Выступление сразу прервала администрация кинотеатра.

После акции Ивана Дзюбу уволили с работы в издательстве "Молодь" и исключили из аспирантуры Киевского педагогического института, Вячеслава Чорновила уволили из редакции газеты "Молодая гвардия", Василия Стуса отчислили из Института литературы АН УССР.

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Дата
19
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Начался суд над правозащитниками

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