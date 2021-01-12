Начались массовые аресты

Начали арестовывать диссидентов, которые принимали участие в праздновании Рождества 1972 года и общались с подданным Бельгии Ярославом Добошем Фото: avr.org.ua

Сотрудники КГБ УССР арестовали 14 диссидентов в Киеве и Львове 12 января 1972 года. Всех обвиняли в "антисоветской агитации и пропаганде" и "участии в вертепах".

Операция носила кодовое название "Блок". Начало ей дало "Дело Добоша", когда советские агенты задержали подданного Бельгии Ярослава Добоша. Мужчина пытался вывезти за границу перефотографованный "Словарь рифм украинского языка" и встречался с диссидентами. Его заставили признаться, что якобы "выполнял задачи зарубежного центра ОУН". Это и дало повод к арестам.

Благодаря массовым арестам власть и спецслужбы стремились расправиться с самыми активными диссидентами и запугать других, остановить распространение самиздатской литературы и соблюдение давних украинских традиций.

Среди арестованных в тот день были Иван Светличный, Василий Стус, Вячеслав Черновол, Евгений Сверстюк, Ирина Стасив-Калинец, Иван Гель и другие - участники запрещенной властями рождественской коляды 1972-го. В их квартирах проводили обыски и изымали личные вещи.

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Согласно судебным приговорам, почти всех направили в советские лагеря строгого режима, после которых их ждало еще несколько лет ссылки. Остальных насильно отправляли в специальные психбольницы.

Всего в течение 1972 года арестовали и осудили 89 диссидентов, большинство из которых были выходцами из Западной Украины. Начались массовые репрессии против украинской интеллигенции, которые продлились до 1976-го. Это на некоторое время остановило распространение самиздата.

С 1975 года 12 января отмечают как День украинского политзаключенного.

Премьера фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" состоялась 4 сентября 1965-го в Киеве. Украинские диссиденты Иван Дзюба, Василий Стус и Вячеслав Черновол призвали зал встать и выразить протест против массовых арестов. После акции Ивана Дзюбу уволили с работы в издательстве "Молодь" и исключили из аспирантуры Киевского педагогического института, Вячеслава Черновола уволили из редакции газеты "Молодая гвардия", Василия Стуса отчислили из Института литературы АН УССР.