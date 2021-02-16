Начали действовать новые нормы языкового закона

О нарушении языкового закона можно сообщить уполномоченному, заполнив форму на сайте mova-ombudsman.gov.ua Фото: pexels.com

16 января 2021 года вступила в силу 30-я статья Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Все работники сферы обслуживания должны пользоваться украинским.

Верховная Рада приняла закон 25 апреля 2019-го во 2-м чтении. "За" проголосовали 278 народных депутатов, "против" - 38, воздержались - 7, не голосовали - 25.

Новый языковой закон вступил в силу 16 июля 2019 года. Действие части статей отсрочили, чтобы было время на подготовку их выполнения.

После 16 января 2021-го предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты хозяйствования обязаны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском. Это касается также информации в интернете.

Производители должны предоставлять информацию о своих товарах и услугах на украинском. Государственным языком должны быть данные на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, билетах, в каталогах и меню, в электронных договорах.

Их содержание может дублироваться на других языках. Клиентов также могут обслуживать на иностранном языке, если об этом просят. И если им владеют обе стороны.

В информации о товарах или услугах допускаются слова, сокращения, аббревиатуры и обозначения на английском языке. Можно использовать буквы латинского и греческого алфавитов.

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В случае нарушения закона, следует обратиться к администратору заведения или позвонить на горячую линию предприятия.

Если это не помогло, стоит зафиксировать факт нарушения. Снять на фото или видео. Можно взять письменное свидетельство у очевидцев.

Собранный материал и информацию о компании-нарушителе стоит подать Уполномоченному по защите государственного языка одним из способов:

- на почтовый адрес: 01001, город Киев, пер. Музейный, 12;

- по электронной почте [email protected];

- заполнить форму на сайте уполномоченного.

В письме необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, место жительства, изложить суть жалобы со всеми подробностями. Указать дату и поставить подпись.

Жалобы подаются уполномоченному в течение 6 месяцев со дня выявления заявителем нарушения.

Проходит месяц с вступления в силу 30-й статьи языкового закона об обслуживании на украинском языке. Основатель проекта "Переходи на украинский" Александр Иванов считает, что украинцы наконец-то получили действенный рычаг воздействия на бизнес. "В магазинах заметил, что украинского языка в Киеве стало больше. Значительные изменения произошли еще до введения нормы. После того процесс ускорился. Практически 90 процентов работников сферы обслуживания, с которыми общался, обслуживают на государственном. Стало гораздо больше тех, кто общается на украинском языке на улицах. Если мне и приходилось просить, чтобы обслуживали согласно закону, никаких негативных реакций не случалось", - рассказывает Александр Иванов.