90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский

Норма языкового закона об обслуживании на государственном языке действует почти месяц. Граждане подчеркивают значительные положительные тенденции в ее исполнении Фото: 0372.ua

Проходит месяц с вступления в силу 30-й статьи языкового закона об обслуживании на украинском языке. Основатель проекта "Переходи на украинский" Александр Иванов считает, что украинцы наконец-то получили действенный рычаг воздействия на бизнес.

"В магазинах заметил, что украинского языка в Киеве стало больше. Значительные изменения произошли еще до введения нормы. После того процесс ускорился. Практически 90 процентов работников сферы обслуживания, с которыми общался, обслуживают на государственном. Стало гораздо больше тех, кто общается на украинском языке на улицах. Если мне и приходилось просить, чтобы обслуживали согласно закону, никаких негативных реакций не случалось", - рассказывает Александр Иванов.

Ожидания от языкового закона и нормы об обслуживании на украинском языке оправдали себя.

"Если раньше возникали споры по поводу языка обслуживания, то люди не всегда имели возможность обратиться к владельцу бизнеса, приходилось прибегать к общественной огласке. Теперь можно пожаловаться уполномоченному по защите государственного языка. Его аппарат обратится к владельцу заведения с предупреждением. Украинцам для соблюдения законов нужен толчок. И он сработал. Наконец получили рычаг влияния на бизнес, в частности в виде штрафов. Они не такие большие и их роль больше в отражении на репутации нарушителей", - говорит общественный деятель.

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Попытки депутатов от "Слуги народа" отсрочить применение штрафов за нарушение языкового закона заведениями свидетельствуют о том, что нынешняя власть не осознала, в каком государстве живет.

"Опросы граждан свидетельствуют о том, что большинство поддерживает переход сферы услуг на украинский язык. Закон приняли больше чем 1,5 года назад. Времени для приспособления бизнеса, разъяснительных бесед с работниками и их обучения было достаточно. Закон либеральный. То, что делает власть, недопустимо. Украинцы 30 лет ждали, пока их наконец-то перестанут угнетать, обслуживая в собственной стране. Что еще нужно откладывать?" - подчеркивает активист.

Для полного перехода сферы обслуживания на украинский не хватает только времени.

"Раньше редко можно было встретить персонал, который обслуживал на украинском. Даже украиноязычные на рабочем месте пользовались русским. Этому их заставляли. Почему-то царил миф и убеждение, что русский является деловым, а украинский - язык литературы или села. Поэтому когда приходили серьезные люди, то "не дай бог, чтобы кто-то заговорил с ними не на русском". Да и часть владельцев бизнеса были откровенно пророссийскими. Сейчас с украинским проблем нет. К счастью, если кто-то только на русском и говорит, то это показатель, что человек не способен выучить украинский язык и имеет проблемы с образованием, или же он в процессе изучения и еще стесняется. Думаю, пройдет еще несколько лет, и проблема просто исчезнет", - считает Иванов.

16 января 2021 года вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С тех пор все работники сферы обслуживания должны пользоваться украинским языком. По просьбе клиента могут обслуживать и на другом языке, если сами пожелают. Пока что штрафы за злостное нарушение языкового закона действуют для субъектов хозяйствования. "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об отсрочке начала их действия на 1,5 года. Штрафы к персоналу будут применять с июля 2022 года.