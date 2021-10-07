Началась самая большая морская битва века

Итальянский живописец эпохи Возрождения Паоло Веронезе (1528 - 1588) написал картину "Аллегория битвы при Лепанто" через год после морской битвы. На первом плане изобразил два флота во время активного боя.

У греческого города Лепанто в Ионическом море 7 октября 1571-го состоялась битва между флотами Священной лиги и Османской империи. Битву при Лепанто называют самой большой морской схваткой XVI в.

Во второй половине IVII ст. христианские государства средиземноморского побережья находились под постоянным давлением со стороны Османской империи. Испанская империя, Венеция и Рим решили создать коалицию и дать отпор османам во главе с султаном Селимом II Пьяницей. 25 мая 1571-го в римском соборе Святого Петра представители Папы Пия, короля Испании Филиппа II и венецианского правительства торжественно подписали документ о создании "Священной Лиги". Военное командование войсками и флотом положили на сводного брата короля Испании дона Хуана Австрийского. Активные военные действия решили начать летом. Испания брала на себя половину военных расходов, Венеция - треть, папа - одну шестую

Силы объединенной Священной лиги представляли собой мощный и многочисленный флот, который когда-либо видела Европа. Главным козырем флота Священной Лиги стали шесть галеас. Это большие высокобортные гибриды галер и парусников с сильной артиллерией на борту и 800 членов экипажа. В бою галеасы представляли собой плавучие крепости: они превосходили галеры в огневой мощи и были тяжелые для абордажа. Галеры вооружались 3-5 носовыми пушками, но основным "оружием" галеры была абордажная команда на борту. Христианский флот состоял из 206 галер с 84 тыс. человек в ботрах. Турецкий флот насчитывал около 210 галер и 88 тис.команды. Турки уступали христианам по количеству членов абордажных команд. Во главе турецкого флота стоял Али-паша Муедзинзаде.

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7 октября утром в заливе Лепанто начался морской бой. Противники выстроились развернутым строем с четко выделенными флангами и центром. Такая тактика была традиционная для гребных флотов. Две армады - более пятисот кораблей, начали сближение. За час одному из галеасов удалось потопить большую турецкую галеру. Галеасы могли вести огневой бой в обе стороны и сближаться с противником. В целом "плавучие крепости" потопили до 70 османских галер.

В центре битвы шел наиболее ожесточенный и жестокий бой двух сотен кораблей. Эпицентром боя стал поединок флагманов испанского "Реала" и "Султаны", которые сошлись в абордажной схватке. Европейцы на кораблях противников рубили врагов мечами, а турки дрались врукопашную при поддержке многочисленных лучников. Очень быстро поединок флагманских галер превратилось в свалку из десятков кораблей. В разгар схватки галера "Капитана" подошла к турецкому флагманского корабля с кормы и атаковала его экипаж. "Султану" захватили, Али-паша был убит.

Предчувствуя поражение, на части османских галер восстали гребцы-христиане. Это ускорило разгром турецкого правого фланга. Битва длилась около трех часов и закончилась победой эскадры дона Хуана Австрийского. Трофеями флота Священной Лиги стали 170 османских кораблей. Священная лига потеряла 10 галер, 10 тыс. чЧеловек убитыми, 21 тыс. Ввоинов получили ранения. Победители освободили 12 тыс. христианских пленников-гребцов. В мае следующего года умер Папа Римский Пий V, и участники Священной Лиги быстро потеряли к ней интерес. Лига распалась.

Испанская "Непобедимая армада" бросила якорь перед французским городом Кале 6 августа 1588-го. Началась историческая битва с английским флотом. Додомув Испанию возвращается всего 60 кораблей и треть экипажа. Герцог Медина-Сидония сообщает королю Филипп II о поражении. Он сказал: "Я направил Армаду на людей, а не на Бога ветры и волны".