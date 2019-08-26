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среда, 28 августа 2019 08:21

На зрителей разлилось 800 литров авиатоплива

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На зрителей разлилось 800 литров авиатоплива
Из-за ошибки одного из пилотов на высоте 40 метров столкнулись три из десяти самолетов. Трегедии на авиабазе Рамштайн. Фото: GTLOIWl

На авиашоу Flugtag неподалеку немецкого городка Рамштайн 28 августа 1988 года столкнулись три реактивные самолеты. Погибло 70 человек и ранено еще около тысячи. Трагедия произошла из-за ошибки пилота.

На немецком авиабазе Рамштайн проводят авиашоу Flugtag. Перед началом полетов на поле собираются около 350 тыс. зрителей. Их развлекают духовые оркестры. Итальянские кондитеры бесплатно раздают мороженое, немецкие повара - жареные сосиски и пиво. В небо поднимаются ярко раскрашенные штурмовые самолеты итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori. Изюминкой в ​​небе должна стать эффектная фигура "Пронизанное сердце".

В небе дымом девять самолетов рисуют сердце, а десятый самолет "пронизывает" его стрелой. Пилот десятого самолета ошибается и падает. Через мгновение его самолет сталкивается с машиной ведущего пятерки и затрагивает крылом еще один. Раздается взрыв - все три реактивные самолеты превращаются в один огненный шар.

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На головы людей летят брызги горящего топлива и раскаленные обломки. Зрителей разливается более 800 литров топлива из баков. Самолет врезался в землю, за ним занимаются фургоны и автомобили. Третий самолет разрушается в воздухе. Все три итальянские пилоты погибают.

В ближайшую больницу свозят 400 раненых. Пострадавшим правительство выплачивает компенсации. Дело расследуют комиссии из разных стран. Вместе пришли к выводу, что трагедия произошла из-за ошибки пилота. На три года в Западной Германии вводят полный запрет проведения авиашоу.

Самолет СУ-27 упал в толпу зрителей на военном аэродроме "Скнылив" во время авиашоу. Погибли 77 человек, из них 28 детей. Пострадали еще 250 человек. Всего в момент катастрофы на аэродроме находилось 10 тыс. человек.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
августа

На зрителей разлилось 800 литров авиатоплива

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