На территории России жили людоеды

Историк Александр Палий собрал в своей книге невероятные исторические факты о России

На территории современной России жили людоеды. Римский историк Амиан Марцелин писал, что из-за них земли к северо-востоку до Китая пустуют, потому что рядом боялись жить другие люди. Это один из шокирующих фактов, которые собрал в книге "Постичь Россию. Свидетельства очевидцев" историк Александр Палий.

Почему эту книгу стоит прочесть, рассказала Gazeta.ua книжный обозреватель Ксения Близнец.

"Александр Палий собрал описания России, Московии и даже территорий, где еще не было государственного образования, разными путешественниками, дипломатами, военными, историками, купцами, журналистами, которые жили или путешествовали там, – говорит. - То есть это впечатление иностранцев от обычаях и традициях, господствующих на тех территориях, от населяющих их людей до власти и методов управления".

Свидетельства в книге автор изложил в хронологическом порядке. Начинаются с V века до н. э., а заканчиваются XIX в.

"Не знала, что на территории современной России когда-то жили людоеды, – говорит блоггерша. - Римский историк Амиан Марцелин писал, что из-за них земли к северо-востоку до самого Китая пустуют, потому что рядом с ними боялись жить другие люди".

Пропивали даже одежду и спокойно шли домой голышом или валялись в грязи

Почти в каждом описании путешественники пишут о пьянстве, говорит Ксения Близнец:

"Иностранцев поражало, что ужасно пили все – от простонародья до знатных людей и попов, мужчины и женщины. Пропивали даже одежду и спокойно шли домой голышом или валялись в грязи".

С ХVI века исследователи и путники пишут о том, что в Московии люди – товар.

"Судьбой других людей распоряжались не только господа. Но и мужчины продавали своих детей, жен и даже самих себя, - рассказывает обозреватель. - Пишут о беззакониях и безоговорочном повиновении всех одному человеку – князю. А дальше – царю. Избиение женщин и слуг было нормой, а женщины и слуги считали это проявлением любви. Ложь считали чуть ли не добродетелью. Поэтому о чем-то договориться с россиянами было трудно, а если и удавалось, то соглашение и для них ничего не значило".

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Порой те же свидетели посещали и украинские земли.

"Иностранцы отмечали, что украинцы очень отличаются от московитов, – рассказывает блогерша. – А еще запомнился рассказ об отношении русских солдат к украинским казакам. Как они смеялись, что те бреют голову, а о себе почему-то были высокого мнения, хотя ходили в лаптях".

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