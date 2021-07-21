На територии храма нашли древнего идола

В Индии нашли идола, которого прятали от мусульман. Фото: OTT India

В Индии археологи обнаружили древний идол Солнца.

Его нашли во время раскопок на территории храма Баба Матешвар Дхам в районе Сахарса в штате Бихар, сообщает Hindustan Times.

Идол имеет высоту около 90 см. Он вырезан из черного камня. В руках этот идол держит цветы лотоса.

Историк из Университета Дели Рипунджай Тхакур считает, что артефакт относится к периоду правления династии Пала. Это 750 год н. е.

"В тот период люди, опасаясь исламского вторжения, закапывали идолов под землю или прятали их в колодцах, опускали на дно водоемов. Поэтому такие идолы иногда "всплывают" во время раскопок", - говорит профессор истории Нареш Кумар Шривасатава из университета Пурнеа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли камень с предвидением будущего

Рабочие выставили идола в храме, и к нему стали приходить местные жители, чтобы помолиться. Поэтому специалисты пока не могут полноценно изучить артефакт.

В Индии археологи обнаружили древние наскальные рисунки. Их нашли в труднодоступном месте на территории района Фаридабад в штате Харьяна. Возраст рисунков может варьироваться от 10 до 40 тыс. лет.