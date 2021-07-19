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вторник, 20 июля 2021 01:13

На статуе нашли отпечатки пальцев Микеланджело

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На статуе нашли отпечатки пальцев Микеланджело
На восковой фигуре нашли отпечаток пальца художника. V&A

Эксперты британского Музея Виктории и Альберта обнаружили отпечаток пальца художника эпохи Возрождения Микеланджело на статуэтке XVI в.

Восковая фигурка служила моделью для мраморной скульптуры "Молодой раб", сообщает V&A.

Эта скульптура - одна из 40 произведений цикла "Рабы". Микеланджело создавал их для гробницы папы Юлия II в Сан-Пьетро-ин-Винколи.

Но гробницу решили не украшать статуями рабов.

Микеланджело так и не закончил мраморную версию "Молодого раба". Сегодня она вместе с еще тремя скульптурами цикла сохраняется в Галерее Академии во Флоренции.

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Он уничтожил многие из своих эскизных работ. Эту восковую модель эксперты признали редким артефактом.

В итальянской Флоренции команда историков, ученых и реставраторов с помощью бактерий смогла очистить старинную часовню семьи Медичи. Эксперимент провели осенью 2020 года. Тогда часовню закрыли для посетителей из-за пандемии.

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