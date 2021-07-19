На статуе нашли отпечатки пальцев Микеланджело

Эксперты британского Музея Виктории и Альберта обнаружили отпечаток пальца художника эпохи Возрождения Микеланджело на статуэтке XVI в.
Восковая фигурка служила моделью для мраморной скульптуры "Молодой раб", сообщает V&A.
Эта скульптура - одна из 40 произведений цикла "Рабы". Микеланджело создавал их для гробницы папы Юлия II в Сан-Пьетро-ин-Винколи.
Но гробницу решили не украшать статуями рабов.
Микеланджело так и не закончил мраморную версию "Молодого раба". Сегодня она вместе с еще тремя скульптурами цикла сохраняется в Галерее Академии во Флоренции.
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Он уничтожил многие из своих эскизных работ. Эту восковую модель эксперты признали редким артефактом.
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