На швейной фабрике погибли 146 рабочих

Тела швей лежат на тротуаре возле фабрики в Нью-Йорке. Фото: cdn.jwa.org

В Нью-Йорке 25 марта 1911-го на фабрике по пошиву одежды "Треугольник" начался пожар. За 45 минут погибли 146 рабочих.

Предприятие принадлежало американцам еврейского происхождения Исааку Харрису и Максу Бланку. Работало 500 женщин и 100 мужчин. Большинство швей - эмигрантки из Италии и Восточной Европы.

Работник бросил окурок в мусорник с обрезками тканей. Огонь охватил помещение. Работники с 8-го этажа бросились к выходам. Один был заперт на ключ. Руководители фабрики на 10-м попали в ловушку. Бланк и Гаррис с детьми и гувернанткой вылезли на крышу дома. За ними побежали еще около 200 работников. Из горящего дома перелезли на крышу юридической школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изобрели устройство для тушения пожара

Пожарные машины прибыли за 2 минуты после вызова. Ни пожарная лестница, ни водяной шланг не доходили до 8 этажа. Отчаянные работники начали прыгать из окон - 62 женщины. Все погибли. Кучи трупов лежали на тротуаре больше часа. Пожарные были заняты борьбой с пожаром.

Когда стали вывозить тела - нашли живую девушку. Она приземлилась на тела других. Умерла через несколько минут после того, как ее нашли.

Из помещения вынесли 82 сожженных тела. На следующей неделе хоронили погибших. Каждой семье погибших выплатили по $75 - около 2 тыс в наше время.

Владельцев фабрики судили за служебную халатность. Однако их оправдали и выплатили страховую компенсацию за убытки.

Американец Алансон Крей 7 февраля 1863-го в Вирджинии запатентовал первый огнетушитель. В устройстве использовался водный наполнитель.