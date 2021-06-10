На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет

Фото: Israel Antiquities Authority

В Израиле нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет.

Археологи обнаружили его в выгребной яме раннеисламского времени, пишет N+1.

На скорлупе есть трещина. Но часть желтка уцелела. Археологи изучают ДНК яйца.

Исследователи проводили раскопки в комплексе производственных зданий византийского периода в Явне. Археологи работают под руководством Эли Хаддада, Лиат Надав-зев и Джона Селигмана из израильского Управления древностей.

Яйцо сохранилось благодаря отсутствию кислорода и мягкому органическому наполнению выгребной ямы. После извлечения из идеальных условий яйцо покрылось трещинами. В лаборатории его восстанавливали.

Археологи редко находят целые яйца. Они - ценный источник сведений о рационе и производстве продуктов в древности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли рисунок, который может быть самым древним в истории

Исследователи говорят, что птицеводство распространилось в Леванте в эллинистический и раннеримский периоды около 2,3 тыс. лет назад. После распространения ислама жители региона начинают есть меньше свинины. В культурном слое уменьшается количество свиных костей. Яйца и куриное мясо становятся новым источником белка для мусульман.

Морских моллюсков научились консервировать в IV в. К такому выводу пришли ученые, когда обнаружили много обломков раковин животных на месте древних поселений в пустыне Негев в южном Леванте.