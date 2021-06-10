 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1602
Эксперт рассказал, что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Эксперт рассказал, что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 333
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 567
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 711
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 297
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 288
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 666
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 414
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 2817
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
3
4
5
11
7
На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов
На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов
Археологи откопали древние ритуальные сосуды - фото
Археологи откопали древние ритуальные сосуды - фото
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
Видео
Все видео
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 396
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 342
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 189
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1719
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 576
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
Просмотров: 252
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
пятница, 11 июня 2021 01:13

На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
3

  Комментировать

Археологи нашли в Израиле древнее яйцо
Фото: Israel Antiquities Authority
Археологи нашли в Израиле древнее яйцо
Археологи нашли в Израиле древнее яйцо

В Израиле нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет.

Археологи обнаружили его в выгребной яме раннеисламского времени, пишет N+1.

На скорлупе есть трещина. Но часть желтка уцелела. Археологи изучают ДНК яйца.

Исследователи проводили раскопки в комплексе производственных зданий византийского периода в Явне. Археологи работают под руководством Эли Хаддада, Лиат Надав-зев и Джона Селигмана из израильского Управления древностей.

Яйцо сохранилось благодаря отсутствию кислорода и мягкому органическому наполнению выгребной ямы. После извлечения из идеальных условий яйцо покрылось трещинами. В лаборатории его восстанавливали.

Археологи редко находят целые яйца. Они - ценный источник сведений о рационе и производстве продуктов в древности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли рисунок, который может быть самым древним в истории

Исследователи говорят, что птицеводство распространилось в Леванте в эллинистический и раннеримский периоды около 2,3 тыс. лет назад. После распространения ислама жители региона начинают есть меньше свинины. В культурном слое уменьшается количество свиных костей. Яйца и куриное мясо становятся новым источником белка для мусульман.

Морских моллюсков научились консервировать в IV в. К такому выводу пришли ученые, когда обнаружили много обломков раковин животных на месте древних поселений в пустыне Негев в южном Леванте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 12240
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 6840
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 6805
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 5220
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3114
История
15 зданий, которые сохранились только на фото
15 зданий, которые сохранились только на фото
15
 Просмотров: 441
Старинную христианскую церковь раскопали в Африке
Старинную христианскую церковь раскопали в Африке Просмотров: 126
Словакия передала архивные документы о жизни украинцев в 1930-х
Словакия передала архивные документы о жизни украинцев в 1930-х Просмотров: 117
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
 Просмотров: 1467
Замучили украинского поэта
Замучили украинского поэта
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
4
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
3
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
"Слуги народа" назвали проблему номер один
2
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
Голосов: 28
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть