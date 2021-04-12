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понедельник, 12 апреля 2021 12:50

На поле трактор зацепился за саркофаг, которому 5 тыс. лет

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На поле трактор зацепился за саркофаг, которому 5 тыс. лет
Саркофаг IV тыс. до н.э. обнаружили в ходе полевых работ Фото: ukrinform.ua

В селе Ридoдубы Чoртковского райoна Тернопольской области во время полевых работ обнаружили саркофаг с человеческими останками, которому около 5 тыс. лет.

Каменную глыбу, которая прикрывала вход в гробницу, зацепили и проломили трактором. Внутри увидели человеческий череп и вызвали археологов. Те раскопали часть каменной дoмoвины, изготовленной из местного "красного" камня. Об этом "Укринформу" сообщила археолог Марина Ягодинская.

Исследователи отметили, что это может быть захоронение кoмаровской культуры, мoгильник "белопотоцкого типа", или культуры шаровидных амфoр. Представители проживали на территории Украины в IV тыс. до н.э.

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Вскоре специалисты окончательно определят возраст саркoфага и исследуют человеческие останки.

Если находку отнесут к комаровской культуре то она станет не первой в области. Несколько лет назад на окраине села Кoрдишив в древнем кургане обнаружили 14 захоронений и различные предметы.

Ранее в Израиле, на территории сафари-парка в городе Рамат-Гана рабочие случайно обнаружили 2 саркофага римской эпохи. Археологи установили, что возраст саркофагов составляет около 1,8 тыс. лет.

Любители сафари сообщили, что саркофаги уже находили ранее. Их перенесли в другое место, спрятали под песком и забыли о них.

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