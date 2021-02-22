В сафари-парке нашли античные саркофаги

Саркофаги принадлежали богатым людям. Фото: Israel Antiquities Authority

В Израиле, на территории сафари-парка в городе Рамат-Гана обнаружили 2 саркофага римской эпохи.

Их обнаружили случайно. На территории сафари-парка планируют строительство. Рабочие обнаружили большие каменные предметы, расположенные в земляных нишах правильной прямоугольной формы, сообщает Israel National News.

Археологи установили, что возраст саркофагов составляет около 1,8 тыс. лет.

Любители сафари сообщили, что саркофаги уже находили ранее. Их перенесли в другое место, спрятали под песком и забыли о них.

Саркофаги богато украшенны. Они предназначались для людей высокого социального статуса. Гробы украсили символическими дисками, предназначенными для защиты и сопровождения души умершего. Есть украшение в виде цветочной гирлянды. Такие использовали в период эллинизма.

Между цветочными гирляндами нашли овальные заготовки. Исследователи считают, что они предназначались для изготовления виноградных гроздей. Неизвестно, почему мастера их не вырезали.

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Саркофаги сделали из местного камня. Но для захоронения важных людей тогда использовали мраморные саркофаги из Турции. Находка является попыткой имитировать богатые гробы. Оба саркофаги полностью соответствуют критериям роскошных гробов, за исключением материала.

В районе Рамла в центре Израиля обнаружили рисунок на кости, который может быть самым старым из известных символических изображений. На фрагменте кости вырезали 6 линий. Находке около 120 тыс. лет.