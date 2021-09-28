На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
1 Просмотров: 540
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 1368
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1494
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 441
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2115
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1602
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1161
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1323
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1287
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 729
Фото
Все фото
8
12
12
3
6
30-метровый корабль и парадный шлем - показали уникальные фото могилы англосаксонского короля
30-метровый корабль и парадный шлем - показали уникальные фото могилы англосаксонского короля
Как украинцы играли свадьбу в советских лагерях - подборка фото
Как украинцы играли свадьбу в советских лагерях - подборка фото
В украинском селе раскопали останки 12 немецких военных
В украинском селе раскопали останки 12 немецких военных
Перезахоронили воинов УПА, убитых спецслужбами
Перезахоронили воинов УПА, убитых спецслужбами
Челюсть мамонта и орудия труда - в Украине нашли поселение, которому 20 тыс. лет
Челюсть мамонта и орудия труда - в Украине нашли поселение, которому 20 тыс. лет
Видео
Все видео
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Интервью
1/5
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 360
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 558
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1836
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3510
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 810
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 252
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
четверг, 30 сентября 2021 08:21

На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков

  Комментировать
На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков
В музее подводного флота США первый в мире атомная подводная лодка могут посетить все желающие. Фото: Navsource.org

В США 30 сентября 1954-го закончились испытания первой в мире атомной подводной лодки "Наутилус".

Атомную субмарину "Наутилус" построили в 1954-го под руководством капитана Хаймана Риковера. Экипаж состоял из 13 офицеров и 92 матросов. Лодку оснастили оборудованием для изготовления мороженого, разлива Coca-Cola и музыкальной системой. Имел шесть носовых 533-млм торпедные аппараты и нес на борту 24 торпеды. В первое плавание отправился в следующем году.

В общем "Наутилус" имел конструкцию, аналогичную немецких подводных лодок типа XXVI за исключением рубки. У него был округлый нос и форма корпуса, корма имела 2 винта. Большой диаметр лодки обеспечивал большое пространство внутри. Большая часть корпуса имела 3 этажа. Корпус - двойной, реакторный отсек был продлен до легкого корпуса. Это обеспечивало дополнительный способ охлаждения реактора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атомная лодка установила первый рекорд

Корабль длиной 97 м мог развивать скорость до 20 узлов. "Наутилус" после 25 лет службы был исключен из состава флота. Корабль был объявлен национальным историческим памятником. "Наутилус" отбуксировали в Гротон, штат Коннектикут. В музее подводного флота США первую в мире атомную подводную лодку могут посетить все желающие.

16 февраля 1960-го подводная лодка USS Triton начинает операцию Sandblast - 1-е кругосветное путешествие под водой. USS Triton - единственная американская подводная лодка с 2 ядерными реакторами. Ее проектувалы как подводную лодку радиолокационного дозора. Впоследствии ее переоборудовали в многоцелевую.

Кругосветное плавание лодки повысило международный престиж США и продемонстрировало высокую подводную скорость атомных подводных лодок.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 9837
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
5
 Просмотров: 5994
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
5
 Просмотров: 5193
Стало известно, возглавит ли Маркевич &quot;Металлист&quot;
Стало известно, возглавит ли Маркевич "Металлист" Просмотров: 4518
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 3123
История
В античном театре обнаружили VIP-места
В античном театре обнаружили VIP-места Просмотров: 45
Нацисты сожгли останки расстрелянных в Бабьем Яру
Нацисты сожгли останки расстрелянных в Бабьем Яру
 Просмотров: 252
"Видела, как в овраг сбрасывали младенцев" - опубликовали воспоминания свидетелей убийств в Бабьем Яру
"Видела, как в овраг сбрасывали младенцев" - опубликовали воспоминания свидетелей убийств в Бабьем Яру Просмотров: 261
30-метровый корабль и парадный шлем - показали уникальные фото могилы англосаксонского короля
30-метровый корабль и парадный шлем - показали уникальные фото могилы англосаксонского короля
8
 Просмотров: 945
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
7
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
2
Венгрия намерена мешать вступлению Украины в НАТО
Голосов: 112
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть