На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков

В музее подводного флота США первый в мире атомная подводная лодка могут посетить все желающие. Фото: Navsource.org

В США 30 сентября 1954-го закончились испытания первой в мире атомной подводной лодки "Наутилус".

Атомную субмарину "Наутилус" построили в 1954-го под руководством капитана Хаймана Риковера. Экипаж состоял из 13 офицеров и 92 матросов. Лодку оснастили оборудованием для изготовления мороженого, разлива Coca-Cola и музыкальной системой. Имел шесть носовых 533-млм торпедные аппараты и нес на борту 24 торпеды. В первое плавание отправился в следующем году.

В общем "Наутилус" имел конструкцию, аналогичную немецких подводных лодок типа XXVI за исключением рубки. У него был округлый нос и форма корпуса, корма имела 2 винта. Большой диаметр лодки обеспечивал большое пространство внутри. Большая часть корпуса имела 3 этажа. Корпус - двойной, реакторный отсек был продлен до легкого корпуса. Это обеспечивало дополнительный способ охлаждения реактора.

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Корабль длиной 97 м мог развивать скорость до 20 узлов. "Наутилус" после 25 лет службы был исключен из состава флота. Корабль был объявлен национальным историческим памятником. "Наутилус" отбуксировали в Гротон, штат Коннектикут. В музее подводного флота США первую в мире атомную подводную лодку могут посетить все желающие.

16 февраля 1960-го подводная лодка USS Triton начинает операцию Sandblast - 1-е кругосветное путешествие под водой. USS Triton - единственная американская подводная лодка с 2 ядерными реакторами. Ее проектувалы как подводную лодку радиолокационного дозора. Впоследствии ее переоборудовали в многоцелевую. Кругосветное плавание лодки повысило международный престиж США и продемонстрировало высокую подводную скорость атомных подводных лодок.