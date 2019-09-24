На пляжах в галстуках, на свадьбах - в тележках: как жили финны в начале ХХ в.

Фото: novosti-n.org

В сети опубликовали цветные фотографии Финляндии 1900-1930-х. На них наряду с традиционным хозяйством можно увидеть и досуг финнов.

Страна получила независимость в 1917-м и до середины XX в. оставалась преимущественно аграрной. Однако после Второй мировой войны, в которой с невероятными усилиями отстояла свою независимость, развитие экономики значительно ускорилось. Началось процветание, сообщают Новости N.

Сегодня Финляндия считается одной из самых благополучных и счастливых стран в мире.

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Ночью 7 января 1940 года остатки элитной советской 44 дивизии разбежались финскими лесами. В битве возле села Раате было уничтожено 17 тысяч красноармейцев. Большинство из них были из Украины - дивизия базировалась в Житомире. Пленный полковник признался финским офицерам, что впервые увидел врага, когда попал в плен.