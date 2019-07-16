На новой купюре разместили изображение ученого, который навредил Гитлеру

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 576
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 621
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3015
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1341
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 828
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 369
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1953
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1665
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5689
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 963
Фото
Все фото
8
14
12
20
19
Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
Показали украшения, которые богачи использовали для домов в древности
Показали украшения, которые богачи использовали для домов в древности
Как жили осужденные в конце XIX в. - фото
Как жили осужденные в конце XIX в. - фото
Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
Где любили гулять киевляне в начале ХХ века - подборка фото
Где любили гулять киевляне в начале ХХ века - подборка фото
Видео
Все видео
Раскопали украинскую церковь XII века
Раскопали украинскую церковь XII века
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 576
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1638
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 828
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 990
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 14:40

На новой купюре разместили изображение ученого, который навредил Гитлеру

  Комментировать

Автор: livescience.com
  "Это лишь предчувствие того, что будет, и тень того, что будет" написано на новой английской банкноте в 50 фунтов с изображением Алана Тьюринга
"Это лишь предчувствие того, что будет, и тень того, что будет" написано на новой английской банкноте в 50 фунтов с изображением Алана Тьюринга

Банк Англии вводит в обращение купюру в 50 фунтов с изображением математика и информатика Алана Тьюринга. Именно он расшифровал нацистские шифры в ходе Второй Мировой войны.

Вклад Тьюринга в математику и информатику помог военным усилиям союзников в победе над нацизмом. Он также заложил основы современной информатики. В своей работе "О вычислительных числах" 1936-го Тьюринг придумал концепцию алгоритмов и инструкций, которые диктуют работу компьютера, сообщает Live Science.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появится купюра номиналом 1000 гривен

"Алан Тьюринг был выдающимся математиком, чья работа оказала огромное влияние на то, как мы сегодня живем, — заявил глава Банка Англии Марк Карни. — Как отец информатики и искусственного интеллекта, как герой войны он сделал далеко идущий и прорывной вклад. Тьюринг — гигант, на плечах которого сейчас стоят многие".

Новая банкнота будет иметь не только изображение Тьюринга, но и двоичный код с днем ​​рождения ученого - 23 июня 1912-го, его подпись и изображение машины, которую он использовал для взлома немецкой Энигмы.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль называл Тьюринга "главным добытчиком победы над Гитлером".

Снятый по мотивам книги Эндрю Ходжеса "Алан Тьюринг: Энигма" ("Alan Turing: The Enigma", 1992) фильм рассказывает о карьерном взлете и падении английского математика и логика Алана Тьюринга. Его острый ум помог взломать код Enigma во время Второй мировой войны, но даже самые гениальные ученые не способны наперед просчитать все удары судьбы, которые ждут их на жизненном пути.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На новой купюре разместили изображение ученого, который навредил Гитлеру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Деньги предпринимателя потратили на новый рынок в Киеве

В Польше уничтожили православные храмы

Дети на берегу реки нашли клад

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 44440
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 43449
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 22438
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 2 Просмотров: 21195
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
8
 Просмотров: 14124
История
Собирают деньги на памятник Любомиру Гузару
Собирают деньги на памятник Любомиру Гузару Просмотров: 144
Нашли доказательства осады Иерусалима крестоносцами
Нашли доказательства осады Иерусалима крестоносцами Просмотров: 540
Нидерландский суд отложил решение о "скифском золоте"
Нидерландский суд отложил решение о "скифском золоте" Просмотров: 144
Деньги предпринимателя потратили на новый рынок в Киеве
Деньги предпринимателя потратили на новый рынок в Киеве
 Просмотров: 135
В Польше уничтожили православные храмы
В Польше уничтожили православные храмы
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
12
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
6
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
3
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
2
Разумков высказался относительно декоммунизации
2
ДТП с участием президентского кортежа: появилось видео
Голосов: 21
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua