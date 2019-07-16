На новой купюре разместили изображение ученого, который навредил Гитлеру

Автор: livescience.com "Это лишь предчувствие того, что будет, и тень того, что будет" написано на новой английской банкноте в 50 фунтов с изображением Алана Тьюринга

Банк Англии вводит в обращение купюру в 50 фунтов с изображением математика и информатика Алана Тьюринга. Именно он расшифровал нацистские шифры в ходе Второй Мировой войны.

Вклад Тьюринга в математику и информатику помог военным усилиям союзников в победе над нацизмом. Он также заложил основы современной информатики. В своей работе "О вычислительных числах" 1936-го Тьюринг придумал концепцию алгоритмов и инструкций, которые диктуют работу компьютера, сообщает Live Science.

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"Алан Тьюринг был выдающимся математиком, чья работа оказала огромное влияние на то, как мы сегодня живем, — заявил глава Банка Англии Марк Карни. — Как отец информатики и искусственного интеллекта, как герой войны он сделал далеко идущий и прорывной вклад. Тьюринг — гигант, на плечах которого сейчас стоят многие".

Новая банкнота будет иметь не только изображение Тьюринга, но и двоичный код с днем ​​рождения ученого - 23 июня 1912-го, его подпись и изображение машины, которую он использовал для взлома немецкой Энигмы.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль называл Тьюринга "главным добытчиком победы над Гитлером".

Снятый по мотивам книги Эндрю Ходжеса "Алан Тьюринг: Энигма" ("Alan Turing: The Enigma", 1992) фильм рассказывает о карьерном взлете и падении английского математика и логика Алана Тьюринга. Его острый ум помог взломать код Enigma во время Второй мировой войны, но даже самые гениальные ученые не способны наперед просчитать все удары судьбы, которые ждут их на жизненном пути.