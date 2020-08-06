На месте столицы королевства нашли подземный храм в форме восьмерки

Исследователи обнаружили большие религиозные объекты под курганом Эмайн-Маха. Фото: bbc.com

Под северо-ирландским Эмайн-Маха недалеко от города Арма археологи обнаружили большой культовый центр железного века и средневековые постройки. Скрытые объекты нашли с помощью дистанционного зондирования Lidar.

Эмайн-Маха, или Форт Наван, был столицей древнего ирландского королевства Улад. Считался сложным религиозным объектом с 1960 годов. Ранее здесь находили сеть фигурных зданий раннего железного века и остатки деревянной "40-метровой конструкции" - самого высокого древнего здания, найденного в Ирландии. В 95 году до н.э. его засыпали камнями и сожгли, что привело к образованию большого кургана. В V-XIII вв. на этом месте проживали короли Ольстера, сообщает Live Science.

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Споры о предназначении зданий для жилых или религиозных целей продолжались с момента открытия. Сейчас археологи из Абердинского университета и Немецкого археологического института обнаружили, что 2 пары сооружений в форме восьмерки являются небольшими частями более крупного объекта. Их "вершины" имеют 25 м в диаметре, а "низы" - около 10 м. Исследование показало, что каждое из этих зданий расположено внутри круглых ограждений диаметром 140 м. Оба ограждения пересекаются, также формируя восьмерку.

"Иными словами, у нас есть два здания в форме восьмерки внутри гораздо большего ограждения в форме восьмерки - имеем тройную восьмерку, и все это окружено деревянным частоколом диаметром около 240 м. Это огромный комплекс", - отмечают ученые.

Комплекс назвали крупнейшим и самым сложным ритуальным объектом в Северной Европе доримского времени. По словам ученых, повторяющееся использование мотива в виде восьмерки может свидетельствовать о сакральном космическом значении, что подтверждает мнение о религиозных сооружениях. Предполагают, что Эмайн-Маха могли выбрать как королевскую резиденцию именно из-за храмов, когда-то стоявших там.

Команда надеется раскопать находку.

Недавно ученые установили место происхождения камней Стоунхенджа. Открытие сделали археологи из британского Университета Брайтона. Раньше считали, что в 2500 году до н. э. камни привезли из района Мальборо Даунс или его окрестностей, от 25 до 40 км от Стоунхенджа. На самом деле камни брали на юге поселка Локеридж в графстве Уилтшир, в 25 км от памятника.