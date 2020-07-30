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четверг, 30 июля 2020 16:37

Ученые раскрыли тайну древнего храма

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Ученые раскрыли тайну древнего храма
Стало известно, откуда брали камень для Стоунхенджа. Фото: pexels.com

Ученые установили место происхождения камней Стоунхенджа.

Открытие сделали археологи из британского Университета Брайтона, сообщает Independent.

"Археологи раскрыли одну из величайших загадок Стоунхенджа, а именно конкретное место происхождения крупнейших камней всемирно известного доисторического храма", - говорится в сообщении.

Раньше считали, что в 2500 году до нашей эры камень привезли из района Мальборо Даунс или его окрестностей, от 25 до 40 км от Стоунхенджа.

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Теперь ученые из Университета Брайтона установили, что камни брали на юге поселка Локеридж в графстве Уилтшир, в 25 км от памятника.

Археолог Рединг Кейти Уайтакер говорит, что камни имели чрезвычайно большой размер и почти ровную поверхность. Именно поэтому их выбрали древние строители.

В 3 км от древнего памятника Стоунхендж в Англии нашли 20 старых шахт. Они были вырыты по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители святилища.

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Дата
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