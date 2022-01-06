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пятница, 07 января 2022 00:46

На Львовщине нашли могильник римского времени
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Возле поселка Каров Червоноградского района археологи обнаружили могильник времен Римской империи
Фото: Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА
Нашли захоронения с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение неизвестного назначения
Драгоценные предметы из Римской империи свидетельствуют, что здесь похоронили богатого мужчину

Возле поселка Каров Червоноградского района археологи обнаружили могильник времен Римской империи.

Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА сообщил об этом в Facebook.

Нашли захоронения с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение неизвестного назначения.

"В погребении, кроме человеческих остатков, археологи обнаружили фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет. А также: обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку фибулу, части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку жетона из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр", - сообщила директор департамента архитектуры и развития градостроительства ЛОГА Елена Василько.

Драгоценные предметы из Римской империи свидетельствуют, что здесь похоронили богатого мужчину. Гробницу датируют началом III ст. н. э. Ее относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.

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"Несколько лет назад по результатам раскопок в Карове была созвана археологическая научная конференция в Берлине, где ведущие европейские ученые несколько дней обсуждали вопросы этой находки. Памятник действительно уникальный, археологи ежегодно откапывают на ее территории новые важные находки и артефакты будут продолжаться", — говорит директор Историко-краеведческого музея в городе Винники Игорь Тимец.

В Харьковской области археологи раскопали скифское поселение. Ему дали название Дергачи-Луки. Скифское поселение было обнаружено вблизи города Дергачи в Харьковском районе. Около него уже находили скифские захоронения.

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