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среда, 27 января 2021 14:08

На купюре $20 появится новый портрет

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На купюре $20 появится новый портрет
Администрация Джо Байдена возродила план Барака Обамы по замене портрета президента Эндрю Джексона изображением Гарриент Табмен Фото: foxnews.com

Казначейство США предпринимает шаги по замене портрета президента Эндрю Джексона изображением афроамериканского аболициониста Гарриет Табмен на купюре в $20. Женщина вывела на свободу более 300 темнокожих рабов.

Предварительно идея замены портрета возникла в 2016 году и принадлежала президенту Бараку Обаме. Таким образом планировали удостоить честь беглого раба, вместо президента-рабовладельца. Позже Дональд Трамп заблокировал решение Обамы и показательно разместил потрет Джексона в Овальном кабинете. Теперь изменением портрета занялась администрация новоизбранного президента США Джо Байдена, информирует The Guardian.

"Министерство финансов изучает способы ускорить этот процесс. Важно, чтобы наши деньги отражали историю и многообразие нашей страны", - отметила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Известно, что Гарриет Табмен была аболиционистом XIX в. и политическим активистом. В 27 лет сбежала от рабства, а затем приняла участие в спасении сотен рабов, в частности своей семьи, через Подземную железную дорогу - так называли тайную систему, с помощью которой организовывали побеги темнокожих рабов из рабовладельческих штатов Юга на Север и в Канаду.

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Еще в 2015 году Минфин США заявлял, что планирует заменить портрет политика Александера Гамильтона на десятидолларовых банкнотах. Но инициативу убрать с денег одного из основателей американской финансовой системы восприняли негативно. Однако тогда с портретом 7-го президента США Эндрю Джексона на двадцатке, при котором происходило массовое уничтожение индейцев, американцы согласились расстаться.

Планировали внести изменения и в дизайн десяти- и пятидолларовых банкнот. На $10 хотели сохранить портрет Александера Гамильтона, а на обратной стороне банкноты планировали нарисовать лидеров движения за права женщин. На пятидолларовой банкноте хотели разместить лидеров движения за гражданские права.

Последними женщинами на американских деньгах были бывшая первая леди Марта Вашингтон - изображена на серебряном сертификате в $1 - 1891-1896 года, и коренная американка Покахонтас - изображена на групповом портрете на купюре в $20 - 1865-1869 года.

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27
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