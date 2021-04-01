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четверг, 01 апреля 2021 12:24

На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию

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На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию
Первую телефонную станцию в Киеве открыли 1 марта 1886 года. Фото: Ольга Стенько

Первую телефонную станцию ​​в Киеве торжественно открыли 1 апреля 1886 года в помещении почтовой конторы по адресу ул. Крещатик, №24/26. Была первой в Российской империи. Использовала местные батареи электропитания - по принципу Белла.

На тот момент в Киеве были зарегистрированы 60 телефонных номеров. К концу года их количество увеличилось втрое. Частные квартиры составляли около 10% всех телефонов. Львиная доля аппаратов была установлена ​​в торговых фирмах, на производствах и администрациях.

Станция соединила квартиру и кабинет начальника Юго-Западной железной дороги с управлением дороги, вокзалом Киев-Пассажирский и станцией Киев-Товарный, а также с пассажирской пристанью на Днепре. Постепенно появлялись новые пользователи, в их числе Городская дума, пожарная дружина, Губернские присутственные места, Лавра, некоторые больницы.

За 7 лет телефонная сеть разрослась и насчитывала уже 409 абонентов и 479 телефонных аппаратов. Абонентская плата равнялась 150 руб. в год. А станция имела 9 коммутаторов, которые обслуживали 37 сотрудников. На каждый коммутатор приходилось до 200 соединений в сутки.

Еще одну киевскую станцию ​​построили на Подоле и запустили в работу в 1893-м. Была рассчитана на 300 номеров.

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Первые телефонные линии были воздушными, монтировались из стальных проводов, поэтому на качество связи негативно влияли внешние факторы. Так, в грозу связь парализовалась, а когда в городе запустили первые трамваи, прерывался каждый раз, когда мимо проходил вагон "городского поезда".

Чуть позже в Киеве были открыты 5 "говорильных" пунктов, где за 25 коп. можно было приобрести трехминутный разговор с любым абонентом. С 1895 года плату за разговоры снизили до 15 коп.

Весной 1901-го в Киеве впервые начали монтировать телефонную канализацию. В траншеи укладывались цилиндрические бетонные трубы на 12 и 24 каналов, диаметр каждого из них составлял 90 мм.

В Киеве первые телефонные аппараты появились в 1883 году в престижном ресторане предпринимателя Семадени на Крещатике. Телефонная связь соединила обеденный зал и кухню. Посетитель мог сделать заказ по телефону. Кроме того, швейцар или официант могли вызвать по телефону владельца заведения "для личной встречи с клиентом". По такому же принципу установили телефоны в магазине Попова.

Следующие несколько телефонных аппаратов установили в отеле предпринимателя Ланчия на Думской площади - ныне майдан Незалежности.

Телефон первое время использовался исключительно как переговорное устройство. Хотя на рекламе тех времен подчеркивали наличие телефона, как преимущество, наравне с лифтом.

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Дата
01
апреля

На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию

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