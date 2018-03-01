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четверг, 01 марта 2018 18:17

На глубине 6,5 м нашли затопленное древнее кладбище

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На глубине 6,5 м нашли затопленное древнее кладбище
Захоронение коренных американцев обнаружили во Флориде. Фото: zn.ua

Возле побережья американского штата Флорида археологи обнаружили массовое захоронение коренных жителей. Ему 7 тыс. лет

Находка напоминает ученым о том, что в прошлом ландшафт Флориды был не таким, как сейчас. Большую территорию полуострова населяли коренные американцы, сообщает Science Alert.

Позже поднялся уровень моря и затопил большой участок суши.

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Останки людей расположены на расстоянии 275 м от береговой линии местности Манасота-Ки. Их обнаружили на глубине 6,5 м. Тогда нашли кость, которая оказалась частью массового захоронения. По последним подсчетам оно занимает площадь около 3 тыс. кв. м.

Внутри пещеры Сак-Актун на полуострове Юкатан в Мексике археологи нашли 198 древних артефактов и останков живых существ. В подводной пещере люди не жили, но они могли спускаться туда для поиска воды во время засухи, считают ученые.

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