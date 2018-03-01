На глубине 6,5 м нашли затопленное древнее кладбище

Возле побережья американского штата Флорида археологи обнаружили массовое захоронение коренных жителей. Ему 7 тыс. лет
Находка напоминает ученым о том, что в прошлом ландшафт Флориды был не таким, как сейчас. Большую территорию полуострова населяли коренные американцы, сообщает Science Alert.
Позже поднялся уровень моря и затопил большой участок суши.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под древним храмом нашли тоннель
Останки людей расположены на расстоянии 275 м от береговой линии местности Манасота-Ки. Их обнаружили на глубине 6,5 м. Тогда нашли кость, которая оказалась частью массового захоронения. По последним подсчетам оно занимает площадь около 3 тыс. кв. м.
Внутри пещеры Сак-Актун на полуострове Юкатан в Мексике археологи нашли 198 древних артефактов и останков живых существ. В подводной пещере люди не жили, но они могли спускаться туда для поиска воды во время засухи, считают ученые.
Комментарии