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воскресенье, 25 апреля 2021 05:35

На гильотине казнили до восхода солнца

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25 апреля 1792 доктор Гильотен построил в Париже на Гревской площади необычную махину. Сначала ее называли женским именем "Луизетта", однако вскоре - в честь доктора Гийотена - прижилось название "гильотина".

Впервые ее опробовали на шее разбойника Николя Пельтье. Палачом, который обслуживал первую парижскую гильотину, был Шарль-Анри Сансон. Именно он обезглавил короля Людовика ХVI. А всего в его биографии зафиксировано 2918 экзекуции.

Доктор Гийотен ни был изобретателем гильотины. Имя ее создателя неизвестно. Такие машины функционировали в Германии, Великобритании и Италии еще в XIII в. Гийотен только ее усовершенствовал и предложил использовать для исполнения смертных приговоров вместо отрубание головы топором, сожжение, повешение, четвертование. Гийотен сначала испытывал машину на животных - овцы и телятах. Позже - на трех трупах заключенных, умерших в тюремной больнице.

Автор: Getty Images
  Гильотину впервые испытали на шее французского разбойника Николя Пельтье
Гильотину впервые испытали на шее французского разбойника Николя Пельтье

Сначала гийльотину монтировали перед каждой казнью и разбирали после нее. Однако 21 августа 1792 стационарную гильотину установили на площади где Крюссель в Париже. Чуть позже сделали это и в других городах Франции.

Подготовка к смертной казни начиналась в 2:30 ночи. В течение часа палач и его помощники приводили механизм в рабочее состояние. Затем официальные лица отправлялись в камеру к осужденному. Директор тюрьмы говорил: "Ваше прошение о помиловании отклонено, готовьтесь к смерти!". Осужденному выдавали одежду. Он несколько минут мог пообщаться со священником. После этого помощники палача связывали ему руки и ноги, садили на табурет и срезали воротник рубашки. Затем подносили к гильотине. Осужденного клали на скамью, шею фиксировали в пазах, и палач нажатием рычага приводил приговор в исполнение. Тело жертвы сбрасывали в ящик с субстанцией, поглощающей кровь. Вслед отправляли и голову. Весь процесс завершался до восхода солнца.

Автор: pixabay.com
  Имя создателя гильотины неизвестно. Такие машины функционировали в Германии, Великобритании и Италии еще в XIII в. Французский доктор Гильотен только ее усовершенствовал и предложил использовать для исполнения смертных приговоров
Имя создателя гильотины неизвестно. Такие машины функционировали в Германии, Великобритании и Италии еще в XIII в. Французский доктор Гильотен только ее усовершенствовал и предложил использовать для исполнения смертных приговоров

Сам доктор Гийотен тоже чуть не стал жертвой гильотины. В октября 1795 года года он был арестован, и даже готовили смертный приговор. Но доктору повезло, потому что эпоха Большого террора медленно сворачивалась. Гильотен умер от фурункула в 1814 году.

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В XVIII-XIX веках казни происходили на площадях при большом стечении публики и были своеобразным развлечением. Позже экзекуции происходили на тюремных дворах. Туда пускали зрителей. Последняя публичная казнь состоялась 24 июня 1939 на территории Версальской тюрьмы. Тогда отрезали голову Эжену Вейдман, который обвинялся в 6 убийствах. С тех пор казни происходили без посторонних зрителей. 10 сентября 1977 Гамида Джайндоби стал последней жертвой французской гильотины. В 1981-м смертную казнь там отменили.

1 сентября 2001 года наказание смертной казнью в украинском судопроизводстве заменили пожизненным заключением.Отсутствие смертной казни является обязательным условием для пребывания государства в Совете Европы. Это стало одной из причин отмены смертной казни в Украине, где мораторий на исполнение смертных приговоров впервые начал действовать в 1995 году, незадолго до вступления в эту международную организацию.

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Дата
25
апреля

На гильотине казнили до восхода солнца

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