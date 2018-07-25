На чердаке нашли неизданную музыку Девида Боуи

Демозапись Дэвида Боуи оценили по меньшей мере 10 тысяч фунтов. Фото: rockandrollarchives.net

В старой хлебнице нашли запись Дэвида Боуи, которую не приняла фирма звукозаписи. Боуи в 16 лет спел песню "I Never Dreamed" - "Я и не мечтал". Это самая ранняя из известных записей известного музыканта, которая была сделана в 1963-м.

"Мы решили, что запишем несколько гитарных инструменталок и одну оригинальную песню. Я выбрал I Never Dreamed, потому что она была сильной, 2 другие были слабее. Я также решил, что Дэвид будет лучшим выбором для того, чтобы спеть ее и дать правильную интерпретацию ", - рассказал Дэвид Хэдфилд, который пел вместе с Боуи в группе The Konrads.

Запись обнаружил внук в хлебнице, которая принадлежала его деду и хранилась на чердаке, сообщает The Guardian.

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Запись, на которой Боуи и The Konrads исполняют песню I Never Dreamed, выставили на аукцион со стоимостью 10 тыс. фунтов стерлингов.

Аукцион пройдет в сентябре в Великобритании.

Дэвид Боуи родился 8 января 1947 года в Лондоне. Его считают основателем такого направления как глэм-рок. В течение карьеры его альбомы разошлись тиражом более 136 миллионов экземпляров, а по популярности и влиянию на развитие музыки его творчество можно сравнить с "Битлз" и "Роллинг Стоунз". Свою музыкальную карьеру Боуи начал в 11 лет в скаутском лагере на острове Уайт. В 1958 году юный Дэвид вместе со своим другом Джорджем создавали первые музыкальные перформансы. Боуи играл на гавайской гитаре, а Джордж - на бас-гитаре и пел. Умер в возрасте 69 лет 10 января 2016 года после 18 месяцев борьбы с раком. За 3 дня до смерти вышел новый альбом Боуи "Blackstar" и новый видеоклип на песню "Lazarus".