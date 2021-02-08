На Аляске нашли древнее ожерелье из Венеции

Ожерелье могло попасть в Аляску через Россию. Фото: reporter-ua.com

Археологи нашли на Аляске в городе Пуник-Пойнт старинное ожерелье.

Украшение сделано из синего стекла. Ожерелье много лет лежало у входа в подземный дом в небольшой яме, сообщает Anchorage Daily News.

Это ожерелье могло быть первым предметом из Европы, которое когда-либо привезли на территорию Северной Америки. Археологи сообщили, что украшение создали в Венеции. Оно могло преодолеть расстояние в более чем 10 тыс. миль до Берингова пролива. Позже эти бусы переправили через океан на Аляску.

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В 1960-х годах в Пуник-Пойнте уже находили 2 бусины синего цвета. Археолог Майк Кунц с коллегами решили проверить местность в 2021 году.

Исследователи определили местоположение остатков деревянного форта индейцев на Аляске с помощью георадаров. Он был последним барьером кланов тлинкитов против русских колонизаторов в XIX в.