Мужчина сдали на металлолом скифский меч

Автор: "Вестник НГУ" На пункт металлолома принесли древний нож

В России на металлолом сдали скифский меч.

В Новосибирский государственный университет его принес человек, который нашел оружие на одном из пунктов сбора металлолома на юге Красноярского края, сообщает "Вестник НГУ".

Археологи НГУ Олег Митько и Сергей Скобелев предполагают, что тагарский железный меч имеет импортное происхождение. По предварительным данным, его изготовили в V-IV вв. до н.э. Или это мог быть местный образец конца III-II вв. до н. э.

"Археологи считают, что этот артефакт следует классифицировать как короткий меч. Такие клинки были эффективны при нанесении рубящих ударов и защиты головы и туловища. Кроме того, в ближнем бою с его помощью можно было наносить колющие удары, как и при использовании коротких кинжалов и акинаков", - сообщает журнал.

Меч имеет особенности, которые позволяют отнести его к клинкам скифских племен.

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Общая длина меча составляет 59,5 см. Длина клинка - 45 см, ширина - около 7 см. Рукоятка плоская, овально-прямоугольной формы. Навершия изготовлено в виде овала кольцевой формы.

На могильном комплексе Казановка-6 в Хакасии, РФ обнаружили захоронение женщин с оружием. Захоронение относится к кочевой тагарской культуре. Ее представители занимались не только скотоводством, но и земледелием.