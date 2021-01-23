Мужчина нашел большой слиток золота земли

В первые годы старатели зарабатывали очень хорошо - золото было просто на поверхности земли. Автор: ic.pics.livejournal.com

В Северной Калифорнии 24 января 1848-го местный Джеймс Маршал нашел большой золотой слиток. В США началась "золотая лихорадка".

После заметки о находке в местной газете все рабочие с окраин бросились искать золото. Первые старатели прибывали из соседних штатов и Мексики, через полгода - со всей Америки, Европы, Австралии и даже Китая. Почти необитаемый регион стал густонаселенным и превратился в штат, его называли "Золотым штатом".

Основные золотые разработки были сосредоточены в предгорьях Кордильер, вдоль речных долин. Чтобы получить золото, промывали речной грунт в лотках и перекапывали обломки и горную породу на берегах рек и ручьев. Старатели основали новое поселение - Сакраменто. Люди жили в палатках, деревянных лачугах или каютах, выломанных из заброшенных кораблей.

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В первые годы старатели зарабатывали очень хорошо - золото было просто на поверхности земли и в водах реки. За полгода старатель зарабатывал столько, сколько за 6 лет плотник.

"Золотая лихорадка" закончилась в 1856 году. Драгоценный металл остался только глубоко под землей, лучшие участки скупили крупные горные компании. Искатели золота начали покидать Калифорнию и возвращаться домой. Больше обогатились торговцы, которые изготовляли одежду для золотоискателей, инструменты, спиртные напитки. Также владельцы борделей, которые приносили космические прибыли.

В Южной Африке 6 декабря 1869-го открыли залежи алмазов. Африканские бриллианты считались настоящей геологической сенсацией.