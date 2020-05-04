Музей показал древние женские украшения

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1359
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 891
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1377
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1035
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1755
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1530
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2403
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
7
3
6
15
7
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
В лесу нашли ретро-автомобиль
В лесу нашли ретро-автомобиль
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
Красивые и деловые - какими были жители &quot;гуцульского Парижа&quot; 90 лет назад
Красивые и деловые - какими были жители "гуцульского Парижа" 90 лет назад
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Видео
Все видео
Создали словарь, который поможет понимать "Энеиду" Котляревского
Создали словарь, который поможет понимать "Энеиду" Котляревского
Показали уникальные находки из скифского городища
Показали уникальные находки из скифского городища
Черные археологи ограбили древнее городище
Черные археологи ограбили древнее городище
В Крыму расстреляли ученых и политиков
В Крыму расстреляли ученых и политиков
Добывали соль и воевали с московитами - как казаки основали Славянск
Добывали соль и воевали с московитами - как казаки основали Славянск
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 981
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3510
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2484
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1539
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 819
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
вторник, 05 мая 2020 03:13

Музей показал древние женские украшения

  Комментировать

Национальный музей во Львове показал ценные предметы из археологических раскопок.

В музее хранится серебряный клад XI-XII вв. из с. Вербова на Бережанщине Тернопольской обл. Среди сокровищ есть трибусинные височные кольца, принадлежащие к традиционным украшениям женского головного убора. Их также вплетали в косы и носили на лентах, сообщает galinfo.com.ua.

Технику изготовления украшений позаимствовали из Византии. Каждый шарик изготавливали отдельно из тонкого филигранного каркаса, на который напаливали сложный орнамент из мелких шариков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В церкви под полом нашли клад

В Вербовское кладе также обнаружили налобное женское украшение и серебряные защелки-фибулы треугольной формы. Фибулы с антропоморфными изображениями были в то время распространенными амулетами, предназначенными оберегать человека от злых духов.

Автор: Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого
  Показали древние украшения
Показали древние украшения

Показали клад из 1,7 тыс. серебряных римских монет, обнаруженных в прошлом году польским фермером Мариушем Дилем в поле поселка Тихобиж, за несколько км от границы с Украиной. Считают, что их оставили представители племени вандалов, когда спасались от нашествия готов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Музей показал древние женские украшения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 23733
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 20961
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 12996
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 12240
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 8001
История
Строители повредили древнее городище
Строители повредили древнее городище Просмотров: 486
Копыта и кинжал - раскопали захоронение вождя
Копыта и кинжал - раскопали захоронение вождя Просмотров: 207
Немцы помогли украинцам очистить территорию от врагов
Немцы помогли украинцам очистить территорию от врагов
 Просмотров: 288
Украинцы отличились на Эвересте
Украинцы отличились на Эвересте
 Просмотров: 243
Складной зонтик празднует день рождения
Складной зонтик празднует день рождения
 1 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
3
Covid-19 держит позиции: сколько зараженных медиков
2
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Экс-канцлер Германии призвал отменить санкции против РФ
Голосов: 43
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua