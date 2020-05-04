Музей показал древние женские украшения

Национальный музей во Львове показал ценные предметы из археологических раскопок.

В музее хранится серебряный клад XI-XII вв. из с. Вербова на Бережанщине Тернопольской обл. Среди сокровищ есть трибусинные височные кольца, принадлежащие к традиционным украшениям женского головного убора. Их также вплетали в косы и носили на лентах, сообщает galinfo.com.ua.

Технику изготовления украшений позаимствовали из Византии. Каждый шарик изготавливали отдельно из тонкого филигранного каркаса, на который напаливали сложный орнамент из мелких шариков.

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В Вербовское кладе также обнаружили налобное женское украшение и серебряные защелки-фибулы треугольной формы. Фибулы с антропоморфными изображениями были в то время распространенными амулетами, предназначенными оберегать человека от злых духов.

Автор: Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого Показали древние украшения

Показали клад из 1,7 тыс. серебряных римских монет, обнаруженных в прошлом году польским фермером Мариушем Дилем в поле поселка Тихобиж, за несколько км от границы с Украиной. Считают, что их оставили представители племени вандалов, когда спасались от нашествия готов.