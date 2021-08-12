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четверг, 12 августа 2021 17:24

"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
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На Подоле в Киеве неизвестные повредили баннерную выставку о ленд-лизе во время Второй мировой войны.
Фото: Facebook / Олег Слабоспицкий
Ленд-лиз - это программа по которой США передавали своим союзникам во Второй мировой войне технику, продукты и другие стратегические ресурсы. Начали программу в марте 1941 года. Существенную помощь от США получили Великобритания и СССР
В России не хотят признавать, что помощь союзников по программе ленд-лиз стала определяющим фактором победы
В течение двух месяцев выставку пытались уничтожить четыре раза. Каждый раз баннеры восстанавливали

На Подоле в Киеве неизвестные повредили баннерную выставку о ленд-лизе во время Второй мировой войны.

Система ленд-лиза предусматривала предоставление США союзникам техники, продовольствия и сырья. Большую помощь получил СССР.

"Как правда о ленд-лизе мозолит глаза пророссийским элементам в Киеве? 22 июня на Подоле в Киеве открыли выставку "Lend-lease. Зброя перемоги". По инициативе Blue / Yellow for Ukraine, ОО "Корпус справедливости" и Украинского института национальной памяти", - написал в Facebook активист Олег Слабоспицкий.

В течение двух месяцев выставку пытались уничтожить четыре раза. Вандалы резали баннеры и писали на них. Каждый раз баннеры восстанавливали.

"Сегодня после замены нами 11 порезанных баннеров, выставку вновь обрисовали буквально через 20 минут", - добавил Слабоспицкий.

Министр культуры Алексей Ткаченко в Telegram призвал найти виновных.

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"Российская пропаганда скрывает, насколько критической была помощь союзников. Поэтому наша задача - постоянно напоминать правду о Второй мировой. Именно для этого и была создана выставка "Lend-lease. Зброя перемоги"", - написал он.

В России не хотят признавать, что помощь союзников по программе ленд-лиз стала определяющим фактором победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это могут доказать документы, хранящиеся в российских архивах. Их публикация подорвет авторитет РФ в мире и среди ее граждан. Ленд-лиз - программа, по которой США передавали союзникам во Второй мировой войне технику, продукты питания и другие стратегические ресурсы. Начали программу в марте 1941 года. Существенную помощь от США получили Великобритания и СССР - соответственно $31,5 млрд и $12,9 млрд. В СССР говорили, что помощь была не такой значительной.

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