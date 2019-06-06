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суббота, 15 июня 2019 08:20

Мороженое называли "пирог эскимоса"

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Мороженое называли &quot;пирог эскимоса&quot;
Венецианский торговец мороженого. Фото: Alltop10

В США, городе Балтиморе, молочник Джекоб Фуссель 15 июня 1851 года основал первую в мире фабрику по производству мороженого.

Мороженое долгое время было привилегией богатых, бедные люди о нем ничего не знали. В Древнем Риме снег вместе со льдом закладывали в специально оборудованных помещений. Летом этот снег смешивали с медом и сыром и подавали к столу богатых людей. Из Китая путешественник и купец Марко Поло привез в XVIII веке в Испанию секрет изготовления фруктового мороженого.

В 1649 году французский кулинар Жерар Тисайн придумал оригинальный рецепт ванильного мороженого, в которое кроме льда и фруктов добавлявся сахар и молоко, фактически это уже было самое настоящее современное мороженое.

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Первый патент, связанный с производством мороженого, появился в 20-х годах прошлого века в США. Тогда владелец фабрики, занимавшейся производством различных сладостей, Христиан Нельсон случайно погрузил обычное мороженое в шоколад. Эти сладости так понравились ему, что он решил узаконить право на использование этого вида мороженого. Замороженный десерт на палочке в шоколадной глазури получил название "Эскимо-пай" пирог эскимоса.

В 1843 году была изобретена ручная машина для изготовления мороженого, а в 1851 году запустили первую линию конвейерного производства десерта. Примерно в то же время появились вафельные стаканчики и рожки. Стаканчики создал в США итальянский эмигрант Итало Маркьонне в 1896 году.

Во время своего второго путешествия в Новый Свет Христофор Колумб 5 мая 1494 впервые побывал на современной Ямайке. Остров Колумб обнаружил во время своего второго экспедиции в "Западную Индию".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
июня

Мороженое называли "пирог эскимоса"

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